مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، والتي تقام على أرضية ملعب «سيتي جراوند» معقل نوتنجهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويأمل جواريولا مدرب مانشستر سيتي في الخروج من ملعب صعب ومنافس أكثر صعوبة نوتنجهام فورست بثلاث نقاط ثمينة في صراع المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي، في ظل منافسة شرسة هذا الموسم مع أرسنال.

ويتقاسم مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مع أرسنال وفي رصيد كل منهما 51 نقطة، لكن السيتيزينز يتفوق بفارق الأهداف عن الجانرز، مع الوضع في الاعتبار أن هناك مباراة مؤجلة للأخير.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - ناثان أكي.

خط الوسط: جوندوجان - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - رودري.

خط الهجوم: رياض محرز - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، والتي تقام على أرضية ملعب «سيتي جراوند» معقل نوتنجهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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