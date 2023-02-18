لأول مرة فى التاريخ يوقع المسلم وإدريس عقود تنظيم ثلاث بطولات عالم بالغردقة بحضور الوزير

وقع المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية اليوم السبت عقود تنظيم ثلاث بطولات عالم تقام فى مدينة الغردقة خلال الفترة من 8 وحتى 15 مايو المقبل، مع الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد العالمى لألعاب الماء، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما وقع المهندس إبراهيم زاهر سكرتير عام الاتحاد المصرى للسباحة عقود استضافه سوما بأى للبطولات مع المهندس إبراهيم المسيرى العضو المنتدب لسوما بأى التى سوف تستضيف البطولات الثلاث وهى، بطولة العالم المياة المفتوحة لمسافة 10 كم، وبطولة العالم للسباحة التوقيعية، وبطولة العالم لكرة الماء الشاطئية التى تقام لأول مرة على مستوى العالم، بعد أن أدراجها الاتحاد العالمى لألعاب الماء ضمن أجندته الدولية مؤخرا ضمن العاب الاتحاد.

قام الجميع بعد توقيع العقود بمعاينة الملاعب التى سوف تقام عليها البطولات وأماكن الإقامة، وأبدوا سعادتهم البالغة بما رأوه، مؤكدين أن البطولات سوف يكتب لها النجاح الباهر قبل انطلاقتها، فى ظل الحماس البالغ من الدكتور أشرف صبحى راعى الرياضة المصرية بصفة عامة والسباحة المصرية بصفة خاصة، وذلك تحت مظلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يبذل جهودا مضنية لبناء الجمهورية الجديدة، للدخول فى مصاف الدول العظمى.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بالعلاقة الوطيدة التى تربط الاتحاد الدولى لألعاب الماء بنظيره المصرى، وحرصه على التعاون المستمر بإسناد تنظيم بطولات دولية وعالمية لمصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة تجعلها قادرة على تنظيم أى حدث مهما كان حجمه، فضلا عن القدرة البشرية والكفاءات التى تجعلنا نستطيع تنظيم بطولات على أفضل ما يكون، مشددا على أن الاتحاد المصرى للسباحة سيكون عند حسن ظن الاتحاد الدولى بتنظيم بطولات تبهر الجميع.

من جانبه أشاد الكابتن طيار حسين المسلم بالدور الكبير الذى يلعبه الدكتور أشرف صبحى للنهوض بالرياضة المصرية، والدعم الهائل والمتواصل للاتحاد السباحة، لافتا إلى أنه يعلم جيدا قدرة مصر على تنظيم أى حدث فى جميع المجالات وليس فى قطاع الرياضة فقط، بامتلاكها كافة مقومات نجاح حدث من حيث الإنشاءات والبنية التحتية أو الكفاءات المختلفة، موضحا أن الاتحاد المصرى للسباحة قفز باللعبة خلال السنوات العشر الماضية إلى العالمية بخطوات ثابتة وناجحة بفضل الجهود الذى يبذلها مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر إدريس، مما سيكتب شهادة نجاح للبطولات العالمية الثلاثة قبل إنطلاقها، بعد أن شاهد أماكن المنافسات والأقامات، فضلا على الكفاءات التى يمتلكها اتحاد السباحة المصرى.

قال المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية إن استضافة مصر للبطولات العالمية الثلاث فرصة للاعبينا للاحتكاك القوى، والاستعداد الكبير لمنافسة أبطال العالم فى هذه الألعاب على الأراضى المصرية، فضلا عن المساهمة فى إظهار المعالم السياحية الرياضة التى تتمتع بها مصر، وتنمية وازدهار هذا النوع من السياحة التى تتميز بها أم الدنيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى لألعاب الماء وعد بإسناد تنظيم هذه البطولات لمصر لمدة أربع سنوات مقبلة فى حالة نجاح تنظيم البطولات مايو المقبل.

أضاف إدريس “ أنه يتقدم بالشكر للكابتن طيار حسين المسلم على جهوده فى وضع خطوط عريضة، والدخول مع مصر فى خطوات ناجحة لإبرام عقود مع الاتحاد المصرى للسباحة ووزارة الشباب والرياضة لإقامة البطولات الثلاث فى الغردقة”.

وأكمل إدريس" والأتفاق على إقامة مركز تطوير وتنمية للدول الأفريقية والشرق الأوسط يكون مقره مصر، لافتا إلى أنه سوف يتفق مع أحد الجامعات لتدريب الدارسين فى هذا المركز ، خاصة وأن مصر تمتلك أماكن عالية للتدريب والإقامة، تجعلها قادرة على إنجاح هذا المركز الذى سيكون قادرة التنمية وتطوير العاب الماء فى إفريقيا والشرق الأوسط ".

وواصل" مؤكدا أن الاتحاد المصرى أتخذ خطوات جادة وعملية لإقامة المركز بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى الذى يقدم كل الدعم والمساندة للاتحاد المصرى ليكون واجهة القارة الأفريقية والشرق الأوسط أمام العالم أجمع ".