بث مباشر مانشستر سيتي اليوم تويتر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست اليوم بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر بعد ثلاثة أيام من قفز أرسنال إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يسافر مانشستر سيتي إلى ملعب سيتي لمواجهة نوتنغهام فورست يوم السبت.

وحقق سيتيزنز الفوز 3-1 خارج أرضه على آرسنال يوم الأربعاء، بينما خسر فورست 2-0 أمام فولهام نهاية الأسبوع الماضي.

لم يكن لكريس وود أي تأثير منذ وصوله على سبيل الإعارة من نيوكاسل يونايتد، لكن النيوزيلندي قد يستمر في المقدمة إلى جانب مورجان جيبس ​​وايت والمهاجم المتألق برينان جونسون، الذي ساهم الأخير بخمسة أهداف في آخر خمس مباريات الدوري (ثلاثة أهداف وصنعان).

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أما بالنسبة لمان سيتي، فإن مصدر قلقهم الوحيد هو إصابة المدافع جون ستونز، الذي من غير المتوقع أن يشارك هذا الشهر حيث يواصل التعافي من إصابة في أوتار الركبة.

وقرر جوارديولا استخدام برناردو سيلفا كظهير أيسر مؤقت أمام أرسنال عندما فقد سيتي حيازته ويمكن تطبيق تكتيك مماثل يوم السبت، بينما يمكن أن يجد كايل ووكر وروبن دياس وناثان آكي أماكنهم في الدفاع تحت تهديد ريكو. لويس ومانويل أكانجي وأيمريك لابورت.

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ومن المتوقع أن يستمر هالاند، الذي سجل إحدى ثلاثياته ​​في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فورست في وقت سابق من هذا الموسم.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفورست اليوم كورة لايف

في الهجوم إلى جانب جريليش ورياض محرز، على الرغم من أن جوليان ألفاريز يعد أيضًا خيارًا بعد أن بدأ وسجل هدفين في نفس الاتجاه. المباراة ضد فورست.

من المقرر أن يلعب كل من رودري ودي بروين وإيلكاي جوندوجان في خط الوسط، بينما سيسعى فيل فودن وكالفين فيليبس لبدء اللعب بعد نزوله على مقاعد البدلاء ضد آرسنال في المرة الأخيرة.

غاب جون ستونز عن آخر ثلاث مباريات للسيتي منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في الفوز بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على أرسنال في 27 يناير ولا يتوقع أن يعود حتى الشهر المقبل.