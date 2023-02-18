مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا لايف | LIVERPOOL مباشر

مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا لايف | LIVERPOOL مباشر

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا لايف

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلعب ليفربول اليوم السبت، أمام نيوكاسل في مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يريد ليفربول تحسين ترتيبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الريدز المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

يتصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول في الدوري برصيد 8 أهداف، فيما يتصدر ميغيل ألميرون قائمة هدافي نيوكاسل برصيد 10 أهداف.

قدمت بوابة الفجر متابعة لأهم الأخبار قبل مباراة ليفربول ونيوكاسل، موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، وتشكيل ليفربول، وكذلك متابعة أحداث مباراة ليفربول ضد نيوكاسل. 

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي ليفربول ضد نيوكاسل اليوم السبت عند السادسة والنصف مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، والسابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والأردن، وجنوب إفريقيا، والثامنة والنصف مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل؟

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم
تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي، والمقرر لها عند الساعة الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

وأعلنت إدارة بي إن سبورتس، أن المعلق خليل البلوشي، سيقوم بالتعليق على مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ملعب سانت جيمس بارك، مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، والمقرر لها عند السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود ليفربول أمام نيوكاسل
وفقًا للمعلومات الواردة من بعض وسائل الإعلام الإنجليزية، سيقود محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع اليوم ضد نيوكاسل في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، ومن المنتظر أن يكون تشكيل فريق ليفربول المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أكسندر أرنولد، جوميز، ماتيب، روبرتسون
خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون
خط الهجوم: نونيز، محمد صلاح، جاكبو

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