مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/20223، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة «البريميرليج»، والتي تقام على أرضية ستاد «سانت جيمس بارك».

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بقوة في مران الريدز استعدادًا لمباراة نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفًا في مباراة ايفرتون الماضية في ديربي «الميرسيسايد» رفع بها رصيده في الدوري الإنجليزي إلى 8 أهداف مقتحمًا جدول ترتيب هدافي البريميرليج الموسم الحالي.

ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق ليفربول مباراة نيوكاسل، وعينه على الثلاث نقاط، منتشيًا بالفوز على إيفرتون في الجولة الماضية في ديربي «الميرسيسايد» بهدفين نظيفين.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، ويسعى جاهدًا إلى الدخول في المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أما نيوكاسل، فيدخل المباراة بعدما حقق سلسلة سلبية هو الآخر بالتعادل في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، آخرها أمام بورنموث في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد فريق المدرب إيدي هاو 41 نقطة منذ بداية الموسم، ويتفوق على توتنهام الخامس بفارق نقطتين فقط.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض الألماني يورجن كلوب المدير لفني لفريق ليفربول، مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول التي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2022/2023 غدًا السبت 18 فبراير، على ملعب «سانت جيمس بارك» في مدينة نيوكاسل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي

وينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة نيوكاسل وليفربول عبر شاشتها، وبالتحديد عبر قناة بين سبورت 2