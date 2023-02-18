مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر

مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/20223، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة «البريميرليج»، والتي تقام على أرضية ستاد «سانت جيمس بارك».

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بقوة في مران الريدز استعدادًا لمباراة نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفًا في مباراة ايفرتون الماضية في ديربي «الميرسيسايد» رفع بها رصيده في الدوري الإنجليزي إلى 8 أهداف مقتحمًا جدول ترتيب هدافي البريميرليج الموسم الحالي.

ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق ليفربول مباراة نيوكاسل، وعينه على الثلاث نقاط، منتشيًا بالفوز على إيفرتون في الجولة الماضية في ديربي «الميرسيسايد» بهدفين نظيفين.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، ويسعى جاهدًا إلى الدخول في المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أما نيوكاسل، فيدخل المباراة بعدما حقق سلسلة سلبية هو الآخر بالتعادل في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، آخرها أمام بورنموث في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد فريق المدرب إيدي هاو 41 نقطة منذ بداية الموسم، ويتفوق على توتنهام الخامس بفارق نقطتين فقط.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض الألماني يورجن كلوب المدير لفني لفريق ليفربول، مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول التي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2022/2023 غدًا السبت 18 فبراير، على ملعب «سانت جيمس بارك» في مدينة نيوكاسل.

 

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي

وينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة نيوكاسل وليفربول عبر شاشتها، وبالتحديد عبر قناة بين سبورت 2

مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر بث مباشر بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد يلا شوت ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ونيوكاسل مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا | Al Ahly مباشر

يلا شوت Liverpool | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل لايف في الدوري الانجليزي

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي مباشر beIN Sport

يوتيوب.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم مباشر دون تقطيع | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم bein sport بث مباشر

يلا شووت.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي المصري والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. آخر تطورات الأهلي مع الصفقة السوبر