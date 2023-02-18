ليفربول ضد نيوكاسل Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في البريميرليج | ليفربول مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في البريميرليج

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في البريميرليج ، يقترب فريق ليفربول الإنجليزي ونجمه المصرى محمد صلاح من رقم تاريخي، عندما يواجه مضيفه نيوكاسل يونايتد، فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة الـ 24 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 11 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 35 هدفًا وتلقى 13.

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بينما يتواجد ليفربول فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 7 لقاءات وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 28.

وفى حال تسجيله سيصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول بالبريميرليج خارج آنفيلد، حاليًا يُشارك الرقم مع مايكل أوين برصيد 55 هدفا، وإذا سجل الليلة سيتجاوز أوين ويحطم الرقم القياسي.

ولم يُهزَم ليفربول بآخر 5 زيارات لملعب سانت جيمس بارك إذ تعادل مرتين وفاز 3 حيث لم يسبق له من قبل على الإطلاق، وإن أبقى سلسلة 6 مباريات متتالية دون هزيمة في ملعب نيوكاسل.

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كما أنه لا يوجد فريق سجل عليه ليفربول بتاريخه بالبريميرليج أكثر من نيوكاسل يونايتد بـ 111 هدف في 55 مباراة بمعدل هدفين كل مباراة.

كذلك لم يتلق نيوكاسل أكثر من هدف بكل مباراة من المباريات الـ17 التي لعبها هذا الموسم بعد خسارته من ليفربول 2-1.

بالحقيقة، نيوكاسل هذا الموسم لديه اقوى خط دفاع بالدوري برصيد 12 شباك نظيفة ومعدل تلقي أهداف 0.6 كل مباراة.

ومنذ هزيمته في اغسطس من ليفربول لم يتجرّع نيوكاسل طعم الهزيمة في 17 مباراة متتالية بالدوري.

كما لا يوجد فريق تأخر الريدز امامه بالنتيجة ثم انتصر عليه اكثر من نيوكاسل بواقع 10 مرات، اخرها قلب التأخر والفوز 2-1 في اغسطس الماضي هذا الموسم.

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ولم يخسر الريدز اي مباراة من آخر 12 مواجهة بالدوري الممتاز ضد الماكبايس بواقع 8 إنتصارات و4 تعادلات حيث تعود آخر هزيمة للريدز من نيوكاسل في ديسمبر 2015.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق الفوز في المباراة، وحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.