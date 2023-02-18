يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم 18-02-2023 في الدوري الاوروبي| SALAH مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم 18-02-2023 في الدوري الاوروبي

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، لحساب البريميرليج، موسم 2022-2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة، والتي تقام على أرضية ستاد «سانت جيمس بارك».

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بقوة في مران الريدز استعدادًا لمباراة نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفًا في مباراة إيفرتون الماضية في ديربي «الميرسيسايد» رفع بها رصيده في الدوري الإنجليزي إلى 8 أهداف مقتحمًا جدول ترتيب هدافي البريميرليج الموسم الحالي.

ويدخل فريق ليفربول مباراة نيوكاسل، وعينه على الثلاث نقاط، منتشيًا بالفوز على إيفرتون في الجولة الماضية في ديربي «الميرسيسايد» بهدفين نظيفين.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، ويسعى جاهدًا إلى الدخول في المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

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أما نيوكاسل، فيدخل المباراة بعدما حقق سلسلة سلبية هو الآخر بالتعادل في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، آخرها أمام بورنموث في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد فريق المدرب إيدي هاو 41 نقطة منذ بداية الموسم، ويتفوق على توتنهام الخامس بفارق نقطتين فقط.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

ومن المتوقع أن يخوض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، لحساب البريميرليج، موسم 2022-2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة، والتي تقام على أرضية ستاد «سانت جيمس بارك».

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.