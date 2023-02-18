مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل مباشر beIN Sport

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بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم، يقدم موقع فيتو خدمة البث المباشر للقاء ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 24 من البريميرليج.

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إليكم بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بمشاركة النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لقاء اليوم أمام نيوكاسل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 18 فبراير الجاري، على ملعب جيمس بارك “معقل الماكبايس”، وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وتنقل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد عبر قناة bein sports premium HD 1.

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مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إليكم مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم، يقدم موقع فيتو خدمة البث المباشر للقاء ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 24 من البريميرليج.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، يحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل

تردد قناة TVPlay Sports على القمر الصناعي أسترا

القمر: Astra 4A.

التردد: 11804 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

- تردد قناة Varzish Sport لبث مباريات الدوري الإنجليزي

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11843 عمودي.

القمر: Y1A.

- تردد قناة إدمان الرياضية Idman

القمر: AzerSpace 46°E.

التردد: 11169 أفقي.

معدل الترميز: 20400.

إليكم بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم، يقدم موقع فيتو خدمة البث المباشر للقاء ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 24 من البريميرليج.

- تردد قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي.

القمر: AzerSpace 46°E.

معدل الترميز: 27500

youtube

- تردد قناة أبوظبي الرياضية

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Astra 4A.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل

المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، يستهدف تسجيل هدفين في شباك نيوكاسل خلال المباراة المُرتقبة، كي يصبح الهداف التاريخي للنادي بمسابقة الدوري الإنجليزي، معادلًا رقم روبي فاولر صاحب الـ128 هدفًا. بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم، يقدم موقع فيتو خدمة البث المباشر للقاء ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 24 من البريميرليج.

على جانب آخر، استقبل ليفربول 3 أهداف على الأقل في كل مباراة من آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه، حيث خسر أمام برينتفورد (1-3) ثم برايتون (0-3)، كما سقط أمام ولفرهامبتون بنفس النتيجة.

وحال استقبل ليفربول 3 أهداف على الأقل أمام نيوكاسل، ستكون هذه هي أول مرة يستقبل فيها الفريق 3 أهداف في 4 مباريات على التوالي منذ عام 1954.

ليفربول لم يتعرض للخسارة آخر 5 مباريات خاضها على ملعب نيوكاسل (فاز مرتين وتعادل 3 مرات)، وحال تجاوز السقوط في مباراة السبت، فإنه سيحقق رقما لم يحدث في تاريخ مواجهات الطرفين بملعب "سانت جيمس بارك" بتجنب الهزيمة في 6 مواجهات تواليًا. إليكم بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم، يقدم موقع فيتو خدمة البث المباشر للقاء ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 24 من البريميرليج.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يونايتد لم يتذوق طعم الخسارة خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سوى مرة واحدة على يد ليفربول نفسه بنتيجة 1-2، وتعود إلى شهر أغسطس الماضي. تعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نيوكاسل نظيره ليفربول، وهو يتقدم عليه بـ5 مراكز على الأقل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك منذ عام 2006.

وتجدر الإشارة إلى أن نيوكاسل يعاني من عقدة أمام ليفربول، حيث فشل في تحقيق أي فوز آخر 12 مباراة بالمسابقة، حيث سقط 8 مرات وتعادل في 4 مناسبات.