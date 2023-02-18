يلا شوت Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يوتيوب في الدوري الانجليزي | محمد صلاح مباشر

ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح يدخل مواجهة صعبة اليوم في الدوري الإنجليزي حيث يلعب اليوم السبت ليفربول ضد نيوكاسل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يسعى لتحسين ترتيبه في الدوري الإنجليزي حيث يحتل فريق ليفربول المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، فيما يحتل فريق نيوكاسل المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي فريق ليفربول هذا الموسم في الدوري برصيد 8 أهداف، فيما يتصدر ميجيل ألميرون قائمة هدافي نيوكاسل برصيد 10 أهداف.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

توقيت مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

ويلتقي فريق ليفربول مع نيوكاسل اليوم السبت عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كيف تشاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل؟

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأعنلت إدارة قناة بي إن سبورتس أن خليل البلوشي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام

ملعب مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

أين تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل؟

يستضيف ملعب سانت جيمس بارك مباراة ليفربول ونيوكاسل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول

من المنتظر أن يقود محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول المتوقع اليوم ضد نيوكاسل في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المنتظر أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع:أكسندر أرنولد، جوميز، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: نونيز، محمد صلاح، جاكبو