بث مباشر مباراة ليفربول اليوم: مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم بث مباشر يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق النجم المصري محمد صلاح، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022/2023، التي تقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نيوكاسل، في ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل يونايتد.

ويسعى الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إلى مواصلة الانتصارات، وذلك بعد الفوز في المباراة الماضية على فريق إيفرتون بهدفين دون مقابل، مما جعل ليفربول يتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحاول فريق نيوكاسل يونايتد، تصحيح مسار الفريق، وذلك بعد تراجعه عدة مراكز في جدول ترتيب البريميرليج 2022/2023، نتيجة تعادله في آخر مباراتين، ليصبح في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

وبشأن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي 2022/2023، فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل المباراة عبر قناتها beIN Sports 1 HD Premium، وفيما يلي نرصد ترددها.

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

كما أن هناك مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، حيث يتم إذاعة مجموعة كبيرة من اللقاءات الأوروبية خلالها، وذلك من خلال عدد من الأقمار الصناعية المختلفة، ونستعرض معكم في الجدول التالي، هذه القنوات وطريقة تنزيلها.

 تردد قناة Varzish Sport

تردد قناة TV Play Sports

القمر الصناعي: Y1A

التردد: 11843

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Astra 4A

التردد: أفقي

معدل الاستقطاب: 11804

معدل الترميز: 27500

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تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

يتوقع أن يكون تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، مكون من:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.
  • خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

يتوقع أن يكون تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول، مكون من:

  • حراسة المرمي: نيك بوب.
  • خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، سفين بوتمان،  دان بيرن.
  • خط الوسط: شون لونجستاف، جويلينتون، جو ويلوك.
  • خط الهجوم: ميجيل ألميرون،  أليكساندر إيساك،  آلان سان ماكسيمين.

وتعد مباراة نيوكاسل يونايتد، البروفة الأخيرة، لفريق ليفربول، وذلك قبل المواجهة المنتظرة بينه وبين ريال مدريد، ضمن ذهاب مباريات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022/2023، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 فبراير المقبل.

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