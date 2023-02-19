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أسعار الدولار في مستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 19-2-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار بالبنوك، في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد،  بعد ارتفاعات شهدتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 4 قروش وسط استعداد وزارة المالية لطرح صكوك مالية بقيمة 1.5  مليار دولار لتوفير إيرادات دولارية للبلاد، وتعاود البنوك العمل اليوم بعد انقضاء العطلة الإسبوعية.

 

أسعار الدولار بالبنوك اليوم:
 

تراوحت أسعار الدولار بالبنوك بين 30.42 جنيه للشراء  و30.57 جنيه للبيع إلى  30.52 جنيه للبيع إلى 30.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي، استقرار عند 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك الاهلي:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك  الأهلي، استقرار عند 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك مصر:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك   مصر، استقرار عند 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار بمصرف ابو ظبي الاسلامي:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك   بمصرف ابو ظبي الاسلامي، استقرار عند 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك جريدي أجريكول مصر:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك   كريدي أجريكول مصر، استقرار عند  30.52  جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك ميد بنك:
سجل سعر الدولار اليوم ببنك ميد بنك، استقرار عند 30.52  جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي:
سجل سعر الدولار اليوم  بالبنك التجاري الدولي، استقرار عند 30.52  جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

 

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