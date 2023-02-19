أسعار الدولار في مستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 19-2-2023

حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار بالبنوك، في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، بعد ارتفاعات شهدتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 4 قروش وسط استعداد وزارة المالية لطرح صكوك مالية بقيمة 1.5 مليار دولار لتوفير إيرادات دولارية للبلاد، وتعاود البنوك العمل اليوم بعد انقضاء العطلة الإسبوعية.

أسعار الدولار بالبنوك اليوم:



تراوحت أسعار الدولار بالبنوك بين 30.42 جنيه للشراء و30.57 جنيه للبيع إلى 30.52 جنيه للبيع إلى 30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي، استقرار عند 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك الاهلي:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي، استقرار عند 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك مصر:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك مصر، استقرار عند 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار بمصرف ابو ظبي الاسلامي:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك بمصرف ابو ظبي الاسلامي، استقرار عند 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك جريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك كريدي أجريكول مصر، استقرار عند 30.52 جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك ميد بنك:

سجل سعر الدولار اليوم ببنك ميد بنك، استقرار عند 30.52 جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي، استقرار عند 30.52 جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.