أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19-2-2023

سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد مع تعطل البورصات العالمية حالة من الاستقرار ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1690 جنيها.



سعر جرام الذهب اليوم بالدولار



سجل سعر الذهب العالمي، اليوم في بورصة نيويورك كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 59.22 دولار.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 51.82 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 44.41 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر



بلغ سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في السوق المحلية، 13520 جنيها، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، دون مصنعيه أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر قبل منتصف التعاملات كالآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1931 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1690 جنيهات، وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1448 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1126 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار



سجل سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 1843 دولارا.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1920 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1680 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1440 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1120 جنيهًا.