وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والطرق بمدينة العبور الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المشروعات السكنية، وكذا مشروعات الطرق والمرافق بمدينة العبور الجديدة.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة العبور الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تتمتع بموقع متميز، وتضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث نحرص دوما على متابعة الموقف التنفيذى لها، وكذا مشروعات الطرق والمرافق والخدمات، التى يستفيد بها سكان المدينة.



وفى هذا الإطار تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال تنفيذ العمارات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بإجمالي ١٨٠ عمارة بالحي الـ١٣ بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز.



وتابع مسئولو الإسكان، سير العمل بمواقع تنفيذ العمارات، من أعمال الإنشاءات وأساسات العمارات، كما تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمنى المتفق عليه.



وفي ذات السياق، قام أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بتفقد مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور محدودي الدخل، نموذج الـ٩٠ مترًا للوحدة بالحي الـ١٦ بمدينة العبور الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز الخاصة بالمشروع، وتقديم تقرير متابعة لوزير الإسكان، حيث أشاد مسئولو وحدة الدعم الفني، بأعمال تجهيزات بنود أعمال التشطيبات.



وفي ذات السياق وجه المهندس أحمد على، بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الأوسطى لتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه تم استحداث طريق لربط وحدة المرور والفحص الفني بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائري الأوسطى، وذلك بهدف ربط المباني الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور، حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال زراعة أشجار الظل وتنفيذ شبكة الري بالتنقيط للأشجار على جانبي الطريق.



كما وجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالطريق الرابط لمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائري الأوسطى، والذي يحقق سيولة مرورية أكبر بالمدينة بطول نحو ١ كم وبعروض تتراوح بين ٣٠ مترا وحتى ٥٠ مترا، حيث يجري تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية للطريق، وذلك فى إطار الخُطة المتكاملة الجاري تنفيذها لربط مدينة العبور الجديدة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها.