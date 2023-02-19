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عاجل.. فتح باب توفيق أوضاع المواطنين الذين لديهم عقود مِلكية أراضٍ بمدينة "الشيخ زايد "

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب التقدم حتى يوم الإثنين الموافق 27/2/2023، لتلقي طلبات توفيق الأوضاع من المواطنين الذين لديهم عقود بيع مسجلة لملكية أراضٍ ضمن حُدود القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة من الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات لمدينة الشيخ زايد، والذين لم يتمكنوا من التقدم في الإعلانات السابقة، وذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشكلات قانونية، أو معاملات غير سليمة.


وأوضحت الهيئة، أنه يتم تقديم الطلبات على النموذج المُعد لذلك بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بمقره الكائن بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية – مدخل 3 – شارع البستان – ميدان الصفا، شرق مدينة الشيخ زايد، حيث يتم تقديم جميع المستندات الدَّالة على الملكية " العقود المشهرة " أصول للإطلاع + صورة العقد تُرفق بنموذج الطلب، كما أنه لن يعتد بأي طلبات تُقدم بعد هذه الفترة، أو طلبات ليس لها سند ملكية بعقود مسجلة، أو طلبات عن قطع أراضٍ تم تقديم طلبات عنها في الإعلانات السابقة، وتم توفيق الأوضاع لها.


وتُحذر الهيئة من تعامل أي فرد أو شركة أو جمعية أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها دون الرجوع إلى جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والانتهاء من دراسة الملفات، وتقديم المخطط التفصيلي واعتماده، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.

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