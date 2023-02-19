سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في مصر

سعر الذهب اليوم، من الموضوعات التي تلقى إقبالا بحثيا متزايدا على مدار الساعة، نظرا لأهمية المعدن الأصفر بين مختلف طبقات المصريين، من يستخدمونه كوسيلة وسلعة ادخارية، أو كتعبير عن المشاعر والمحبة بين الأشخاص بمهاداته.

سعر الذهب اليوم

ويبحث المواطنون عن سعر الذهب اليوم الأحد الموافق الـ19 من فبراير 2023، بمختلف الأعيرة، وخاصة عيار 21 الذي يعد من أكثر العيارات تداولا وانتشارات في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية.

سعر الذهب اليوم الأحد

وسجل سعر الذهب اليوم اسقرارا ملحوظا خلال التعاملات بأسواق الصاغة، وذلك بنفس مستويات تداولات يوم أمس السبت، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1685 للجرام الواحد.

وتقدم "بوابة الفجر" سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 بالسطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 1123 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1444 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا عند 1685 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، إلى نحو 1926 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الـ19 من فبراير 2023 نحو13480 جنيها، مع الوضع في الاعتبار اختلاف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا أول أمس الجمعة، بنحو 0.33% إلى نحو 1842 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، واستقر اليوم مع العطلة الرسمية للأسواق والبروصات العالمية.