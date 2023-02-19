سعر الدولار اليوم الأحد 19-2-2023 بالبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار بشكل يومي، نظرا للاضطراب الأخير والهبوط التاريخي الذث سجله الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية الخضراء، ما انعكس بدوره على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والتي ارتفعت بشكل ملحوظ.

سعر الدولار اليوم الأحد

ونقدم لقرائنا ومتابعينا الكرام سعر الدولار مع بدء تعاملات اليوم الأحد الموافق الـ19 من فبراير 2023، بمختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 30.50 للشراء و3.60 للبيع، بينما استقر داخل البنك الأهلي بتسجيل 30.42 للشراء، 30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 19-2-2023

وتقدم "بوابة الفجر الإلكترونية"، العديد من الخدمات للقراء، على رأسها سعر الدولار وبقية العملات فى كافة البنوك المصرية والأسواق المصرفية، والتي تشمل تحديثًا للأسعار حال تغيرها بشكل فوري.

سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير 2023 فى البنك المركزى

30.50 جنيه للشراء.

30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير 2023 فى بنك مصر

30.42 جنيه للشراء.

30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد فى البنك الأهلى

30.42 جنيه للشراء.

30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.57 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد فى البنك التجارى الدولي "cib"

30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.