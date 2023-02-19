"كونتكت" توقع اتفاقية جديدة لدفع الفواتير من خلال "إي-خالص"

"كونتكت وإي-خالص يعقِدان اتفاقاً جديداً"

وقعت شركة كونتكت للمدفوعات الإلكترونية،إحدى شركات كونتكت المالية القابضة، اتفاقية شراكة مع منصة مدفوعات التجزئة الرقمية " إي-خالص "، إحدى شركات «إي فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لتقديم حلول المدفوعات الرقمية، وذلك لعملاء كونتكت في كل مكان وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن عملاء كونتكت من دفع كافة فواتيرهم الخدمية والاشتراكات الخاصة بهم من خلال الخدمات التي ستقدمها " إي-خالص " في كل فروع كونتكت وكذلك من خلال التطبيق الذكي ContactNow والذي تم إطلاقه في شهر يناير الماضي.

وذكرت " كونتكت " في بيان لها أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استكمالًا للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تقوم به مجموعة كونتكت المالية القابضة، حيث تم تأسيس شركة "كونتكت للمدفوعات الإلكترونية " لمواكبة التطور الحديث في كافة قطاعات التمويل، بعد أن بدأت "كونتكت " بتقديم خدمة كونتكت للمدفوعات الإلكترونية (Contact Pay) لدفع الأقساط الأمر الذي سهل على عملاء المجموعة عملية التحصيل ولتضيف وسيلة تحصيل جديدة بجانب التحصيل من خلال البنوك وكذلك نقاط بيع فوري ومصاري.

وأضاف البيان أن شركة كونتكت المالية القابضة أطلقت خدمة كونتكت للمدفوعات الإلكترونية "أحد أساليب الدفع المبتكرة" لتوفير عدد كبير من خدمات الدفع بالشراكة مع شركة " إي- خالص " مثل دفع مصاريف المدارس والجامعات، فواتير المرافق، فواتير التليفون الأرضي، فواتير وشحن المحمول، اشتراك الإنترنت، تذاكر وسائل النقل، اشتراك القنوات التلفزيونية، الأقساط التأمينية والتبرعات الخيرية واشتراكات الأندية. لتنافس كونتكت في توفير خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة لكل المواطنين من خلال فروع كونتكت وذلك مع الحفاظ التام على سرية بيانات العملاء باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير أمن البيانات المطبقة عالميا.

ووصف السيد سعيد زعتر،الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، هذه الشراكة بأنها المرحلة الجديدة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تم إطلاقها بالمجموعة عام 2020، والتي تستهدف رقمنة جميع المعاملات المالية والتمويلية للمجموعة، مؤكدًا علي ضرورة التركيز علي السعي للتطور لمواكبة التحديات الحالية في عالم المال والتكنولوجيا، مشيرًا إلي أن " كونتكت" تستطيع من خلال حجم عملائها الضخم وقدرات موظفيها اللامتناهية مواكبة التطور التكنولوجي".

ومن جانبه قال المهندس أحمد عبدالحكيم،العضو المنتدب لكونتكت للمدفوعات الإلكترونية أننا نعمل بكل جهد لتقديم كل جديد لعملائنا، ليستطيعوا سداد التزاماتهم الشهرية وجميع فواتيرهم من خلالنا، وعبر العضو المنتدب لكونتكت للمدفوعات الإلكترونية عن فخره بالتعاون مع "إي-خالص " صاحبة الباع الطويل في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة المدفوعات وعلي وجه الخصوص الحكومية، واصفًا الاتفاقية بأنها ستحقق التعاون المطلوب لتقديم افضل خدمة لعملاء الشركتين".

وقال السيد إبراهيم سرحان،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، "إن المجموعة تفتخر بأنها مزود للمدفوعات الإلكترونية في مصر بما لديها من شبكات مدفوعات إلكترونية على مستوى الجمهورية لقطاعات عديدة وتخدم ملايين المتعاملين مع البنوك المصرية والبنك المركزي المصري والحكومة المصرية من بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب كافة أنواع وأشكال المدفوعات الإلكترونية للقطاعين العام والخاص وبما يخدم جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية لدعم التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، وبدعم رئيسي من مختلف شركاء النجاح في مجالات الدفع الإلكتروني، ولا سيما شركة كونتكت للمدفوعات الإلكترونية صاحبة التاريخ الكبير في المعاملات المالية".

كما أكد السيد أحمد الطنطاوي،العضو المنتدب لشركة " إي خالص " لخدمات المدفوعات الرقمية، على أن التعاون مع شركة كونتكت للمدفوعات الإلكترونية سوف يمثل إضافة قوية لكلا الجانبين حيث يتيح لعملاء كونتكت قائمة كبيرة من الخدمات التي ستوفر الكثير من المزايا والخيارات الأقرب والأكثر سهولة لعملاء المدفوعات الإلكترونية من أي مكان مع توفير أعلى درجات الجودة والثقة لجميع المتعاملين، باعتبار شركة "إي خالص" هي المزود الوطني الأول لخدمات المدفوعات الإلكترونية في مصر".

والجدير بالذكر إن شركه كونتكت قامت بإطلاق خدمه كونتكت للمدفوعات الإلكترونية عام 2021 وتم التحصيل لصالح شركات كونتكت بنجاح من أقساط والانتهاء من إنشاء كامل البنية التحتية التكنولوجية مع كبري شركات الاستضافة في مصر والحاصلة على رخصة PCI.

"كونتكت" توقع اتفاقية جديدة لدفع الفواتير من خلال "إي-خالص"

"كونتكت" توقع اتفاقية جديدة لدفع الفواتير من خلال "إي-خالص"

"كونتكت" توقع اتفاقية جديدة لدفع الفواتير من خلال "إي-خالص"

"كونتكت" توقع اتفاقية جديدة لدفع الفواتير من خلال "إي-خالص"