أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 19-2-2023

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد، واستمرار عرضها بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان التى يتزايد تواجدها فى كل منطقة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 8 و12 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة والخضروات في معارض أهلا رمضان 2023:

تراوح سعر كيلو اليوسفى البلدى بمعارض أهلا رمضان 2023 بنحو 6.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الموز بمعارض أهلا رمضان 2023 بـنحو 12 جنيها.

سعر الفراولة لمعارض أهلا رمضان 2023 بـنحو 15 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 3 إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البرتقال السكري بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 3.5 إلى 5 جنيه.

وصل سعر التفاح الأصفر بمعارض أهلا رمضان 2023 إلى 25 جنيها.

ترواح سعر التفاح الأحمر بمعارض أهلا رمضان 2023 من 30 إلى 35 جنيها.

سعر التفاح الأخضر بمعارض أهلا رمضان 2023 راوح بين 35 إلى 40 جنيها.

يتراوح سعر التفاح الأمريكي بمعارض أهلا رمضان 2023 من 30 إلى 35 جنيها.

سجل سعر الافوكادو بمعارض اهلا رمضان 2023 إلى 80 جنيها.

سعر البطيخ بمعارض أهلا رمضان 2023 إلى 40 جنيها للواحدة.

تراوح سعر كيلو اليوسفي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 4 إلى 8 جنيه

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن سوق الخضروات والفاكهة المصرى تشهد حالة من الاستقرار من حيث توافر المحاصيل وجودة الإنتاج بسعر مناسب، بالمقارنة بالأسواق المماثلة فى الدول المجاورة.



وأضاف النجيب فى تصريحات صحفية أن الدولة المصرية بفضل مشروعاتها القومية فى مجال الزراعة تمكنت من تصدير منتجات زراعية متنوعة بإجمالي 6 ملايين طن سنويًا بلغت تكلفتها ما يزيد على 3 ملايين دولار، متابعا أنه "لولا التوسعات الأفقية فى الرقعة الزراعية من خلال مشروعات الصوب الزراعية لكانت الأسعار أضعاف ما هى عليه حاليا، خاصة فى ظل الأزمات العالمية المحيطة".

وأكد النجيب أن الدولة حاليا ينصب اهتمامها على إتاحة المحاصيل والأصناف الزراعية المختلفة قبل حلول شهر رمضان المبارك من خلال معارض أهلا رمضان التى بدأت مبكرا لتحقيق زيادة فى المعروض بما يحقق ثبات الأسعار وانخفاضها تدريجيا.