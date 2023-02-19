ميناء الإسكندرية يتداول 231 طن بضائع و2815 حاوية



شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا، خلال الـ 48 ساعة الماضية; حيث جرى تداول 2815 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة.

و شكلت الحاويات الصادرة 43.6% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، كما تم تداول 231 ألف طن تقريبا من البضائع من مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع - في بيان اليوم الأحد - "إنه تم دخول وخروج 47 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 29 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين، ضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.