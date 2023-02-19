وزيرا البترول والنقل يناقشان ودعم العمل المشترك

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الاجتماع الدورى لمناقشة ودعم العمل المشترك بين الجانبين فى عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين كإمداد هيئات وشركات وزارة النقل بالمنتجات البترولية وتطوير الموانئ البترولية المتخصصة والتى يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.



وأكد الملا على أن الاجتماع يأتى فى إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين وعملهما معًا على دعم الموضوعات المشتركة والتى تقدم نموذجًا واضحًا ومثلًا يطبق بين كل الوزارات، لافتًا إلى أن وزارة البترول تعمل على تطوير الموانئ البترولية المتخصصة التى تمتلكها ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات والقواعد المتعلقة بالسلامة المهنية وحماية البيئة، وذلك فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن برنامج عمل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.



ووجه وزير النقل الشكر لفريق وزارة البترول على ما يقدمه من أوجه تعاون ودعم فى كافة الموضوعات المتعلقة بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد العمل على عدد من المشروعات المستقبلية فيما يخص التوسعات التى تجريها الدولة فى الموانئ البحرية ضمن تطوير قدراتها كمركز لوجيستى للنقل والتداول، كما تشهد العمل على الانتهاء من تسوية كافة الملفات المتعلقة بين الجانبين.



وأكد الوزيران خلال الاجتماع الموسع مع فريق العمل المشترك بين الجانبين بسرعة الانتهاء من كافة الموضوعات المتعلقة والإطار الرئيسى لتسهيل الإجراءات اللازمة لدعم التعاون المستقبلي سواء فى توفيق الأوضاع والتراخيص وتأمين الإمدادات وتطوير الموانئ ومراكز مكافحة التلوث بها وغيرها من الموضوعات محل التعاون والعمل والإجراءات اللازمة لتشجيع جذب الاستثمار فى القطاعين.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للتخطيط والمشروعات والتكرير، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والخارجية، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى واللواء نهاد شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الأسكندرية واللواء أحمد حواش رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر واللواء أشرف اللوزى مساعد الوزير للتشغيل والموازانات وعدد من رؤساء شركات قطاعى البترول والنقل.