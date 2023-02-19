المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الثالث

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثالث، وذلك عن الفترة من 11 – 17 فبراير الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة تضمنت:



قيام الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – بزيارة تفقدية لمقر الهيئة بميناء سفاجا البحري، حيث التقى اللواء سامح عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا، وعمر خليفة – رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر.



وقد استعرض اللقاء منظومة الإفراج الجمركي بميناء سفاجا ودور الهيئة في تقليص زمن الإفراج تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن.



كما تفقد الهوبي المعمل المركزي التابع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالميناء، حيث استعرض أحدث التجهيزات الخاصة بالمعمل، والمزمع افتتاحه قريبًا، والذي سيسهم بدوره في تقليل زمن تحليل عينات الشحنات الواردة والإسراع في زمن الإفراج عن الواردات الغذائية.



وعقد الهوبى بمقر الهيئة بميناء سفاجا البحري لقاء مع العاملين بالمقر حيث ناقش مقترحاتهم الخاصة بتطوير الأداء، كما التقى بعدد من مستخلصي الجمرك حيث استعرض معهم بعض المقترحات، ووجه بدراسة هذه المقترحات وسرعة إصدار تعليمات تنفيذية بشأنها.





كما شارك رئيس الهيئة في فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول تعزيز نظام الرقابة والتفتيش على محطات التعبئة، والتي نظمتها وزارة الزراعة الأمريكية من خلال مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب).



حيث يهدف هذا النظام الجديد التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول للكثير من العراقيل التي تواجه القطاع الصناعي، ويطبق القواعد والممارسات الدولية، وكذا نظام تحليل المخاطر، والذي تتبناه الهيئة كجزء من الاستراتيجية الجديدة.



كما استقبل الدكتور طارق الهوبي، زايد بن عبد الله الأسمري – الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمملكة ، لا سيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع المملكة السعودية لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لاستمرار تدفق حركة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة بين البلدين خاصة المنتجات الغذائية.



هذا وقد نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 18 لسنة 2022 بشأن قواعد تنظيم ترخيص المحطات المصدرة للفول السوداني إلى الاتحاد الأوروبي.

حيث يهدف القرار إلى وضع آليات وإجراءات ترخيص المنشآت الغذائية المصدرة (المحطات) للفول السوداني إلى الاتحاد الأوروبي، ومتطلبات واشتراطات سلامة الغذاء وضوابط التعامل مع المنشآت المخالفة.



في إطار متابعة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لملف تصدير الأسماك البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، تم عقد الخميس الموافق ١٦ فبراير الجاري اجتماع افتراضي مع المفوضية الأوروبية لمناقشة الردود المصرية على التوصيات والموضوعات ذات الصلة والاتفاق على الخطوات المستقبلية في ملف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي.



وفيما يخص أنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، فقد بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 104 زيارة فحص في 20 محافظة.



كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 7 مصانع، هذا وقد تم استيفاء 4 مصانع لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجها ضمن القائمة البيضاء.



كذلك تم تحديث شهادة التوريد الخاصة بتوريد الوجبات المدرسية، والتي تحتوي على 40 نشاط لمصانع الأغذية (بسكويت سادة، وبسكويت محشو عجوة، وبسكويت ويفر، وخبز، وحلاوة طحينية، ومربى، وجبن مثلثات).



وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بـ 43 زيارة فحص بالعديد من المحافظات، شملت 12 زيارة للفنادق، و31 زيارة للمطاعم.



كما تم تنظيم زيارات فحص بالتنسيق مع وزارة السياحة بمحافظة الأقصر شملت 4 مطاعم و7 فنادق، فيما بلغ عدد المنشآت التي استوفت اشتراطات التراخيص وفقًا لقائمة الفحص 6 مطاعم و14 فندقًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص 11 زيارة، بواقع 6 زيارات معلنة و5 زيارات غير معلنة، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي للحاصلات الزراعية.



هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة 5 منشآت ( 3 مورد – 1 مركز تعبئة – 1 منشر تجفيف ).



وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 4000 رسالة بإجمالي 162750 طن.



وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الواردة 1100 رسالة بإجمالي 172765 طن، حيث بلغ عدد الرسائل المطابقة 1042 رسالة في حين تم رفض 30 رسالة، وعدد 28 رسالة تم منحها نقل وتخزين تحت التحفظ.

و قامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 17 مأمورية رقابية للمخازن، وتم استيفاء عدد 3 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم استيفاء 29 مخزن تغذية من أصل 54 مخزن مسجل لدى الهيئة.



وحول مواقع مخازن التغذية تحت الإنشاء، فقد تم المرور على 8 مواقع في محافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر وشمال سيناء.



وفيما يتعلق بادارة موردي الألبان، فقد تم عمل 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان، وتسجيل عدد 1 محلب لدى الهيئة، وبلغ إجمالي عدد المحالب المدرجة بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء 28 محلب حتى الآن.



وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 51 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 42 شكوى، وجاري فحص 9 شكاوى.



كما قام فريق فحص الشكاوى بالهيئة بشن حملات مختلفة بجميع المحافظات على 1084 منشأة تقوم ببيع ياميش رمضان للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.



وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 2165 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الالكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل عدد 419 منشأة بالمحال العامة من خلال المنظومة الالكترونية.



وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل 82 زيارات تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى تسجيل 1 مضرب أرز.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 43 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، وبورسعيد، والفيوم، كما تم المرور على 96 معرض من معارض أهلا رمضان بالعديد من المحافظات للتأكد من التزام العارضين بمعايير واشتراطات سلامة الغذاء للأغذية المعروضة.



وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 15 فرعًا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه ١١٤٣ فرع لعدد ٤٢ سلسلة تجارية منذ بداية العمل بالإدارة.



وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 27 مأمورية فحص على وحدات الطعام وتسجيل 10 وحدات طعام متنقلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



