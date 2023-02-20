لمرافقة صديقة رونالدو.. مارسيلو على أعتاب النصر السعودي

أعلن فريق أولمبياكوس اليوناني، أمس، عن فسخ تعاقده بالتراضي مع اللاعب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق، الذي انتقل إلى الفريق في مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ولم يمضي مارسيلو إلا أشهر قليلة في النادي اليوناني، فخاض مع الفريق 10 مباريات فقط، سجل فيهم ثلاثة أهداف، وقبل أن يتم فسخ التعاقد من قبل النادي، كان اللاعب تعرض للإصابة، مما دفع فريق ريال مدريد لدعوته من أجل العلاج داخل النادي حتى يتعاقد مع فريق آخر.

مارسيلو

مارسيلو ومشوار حافل مع النادي الملكي

نشأ مارسيلو على حب كرة القدم والإلهام به، وقد ما يقرب من نصف مسيرته داخل جدران النادي الملكي، حيث استمر مع فريق ريال مدريد لمدة 16 عامًا، صنع فيه تاريخ حافل ملئ بالبطولات التي عجز التاريخ عن وصفها.

ألقاب مارسيلو مع النادي الملكي

وأصبح مارسيلو قائد ريال مدريد السابق، من أكثر اللاعبين تحقيق للألقاب مع فريق ريال مدريد، حيث تخطي رصيد أسطورة الفريق السابق خينتو، وقبل أن يرحل عن النادي الملكي رفع راية اللقب رقم 25 بس تاريخه.

وتنوعت حافلة القاب مارسيلو مع فريق ريال مدريد ما بين ألقاب الدوري الإسباني، والسوبر الإسباني، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية.

لمرافقة صديقة...مارسيلو على أعتاب النصر

وكشفت بعض التقارير من الصحف العالمية، أن لاعب السامبا مارسيلو، تلقي العديد من العروض، وكان من أبرزها عرض مقدم من قبل فريق النصر السعودي، الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه في هذا الموسم، خاصة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو في أواخر العام الماضي 2022، بعقد يمتد إلى موسمين، وكان وقتها رونالدو حر بعد أن قسم تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.