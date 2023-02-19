البث المباشر لمباراة الشباب ضد ناساف يوتيوب، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الشباب وناساف بث مباشر في دوري أبطال آسيا، حيث يحلم فريق ناساف الأوزبكي في مواصلة مسيرته في النسخة الحالية من دوري الأبطال ومحاولة رفع اللقب في نهاية المطاف، ولكن قبل ذلك لا بد أن يواجه أولًا نظيره العملاق فريق الشباب السعودي في الدور ثمن النهائي على أرضية ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة في مساء يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023.



يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الشباب وناساف بث مباشر العمدة سبورت اليوم 19-2-2023 في دوري أبطال آسيا الشباب وناساف بث مباشر، ناساف كان قد أنهى مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط من ست جولات بعد أن فاز في مباراتين مقابل الخسارة في لقاء وحيد فقط لا غير، كما سقط في فخ التعادل في ثلاث مباريات أخرى، وعلى صعيد معدل الأهداف سجل 8 أهداف في مرمى منافسيه مقابل دخول خمسة أهداف في شباكه.







تقام مباراة الشباب وناساف بث مباشر في مساء يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 على أرضية ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:



الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وناساف في دوري أبطال آسيا



تنقل مباراة الشباب وناساف عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



حيث تذاع مباراة الشباب ضد ناساف تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS AFC HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق أحمد البلوشي.



تنقل مباراة الشباب ضد ناساف أيضًا عبر شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا داخل المملكة العربية السعودية فقط.



اخر أخبار الشباب قبل مواجهة ناساف في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا



البث المباشر لمباراة الشباب ضد ناساف يوتيوب، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الشباب وناساف تابع لايف الشباب وناساف، الشباب يستعد لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد نهاية مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك تحديدًا على مستوى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أمام كلًا من ضيفه فريق العدالة في المباراة الأولى، ثم ضيفه فريق الفيحاء في المباراة الثانية، ومن ثم مضيفه فريق الرائد في المباراة الثالثة، وبعدها ضيفه فريق الهلال في المباراة الرابعة، وأخيرًا مضيفه فريق الخليج في المباراة الخامسة.



اخر أخبار ناساف قبل مواجهة الشباب في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا



مشاهدة مباشر الشباب وناساف، ناساف من جانبه يستعد لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد نهاية مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك تحديدًا على مستوى بطولة الدوري الأوزبكي أمام كلًا من ضيفه فريق أنديجان في المباراة الأولى، وبعد ذلك ضيفه فريق توران في المباراة الثانية، ومن ثم مضيفه فريق بوكسورو في المباراة الثالثة، ثم مضيفه فريق كيزيلغوم في المباراة الرابعة، وأخيرًا ضيفه فريق تيرميز في المباراة الخامسة.



وتذاع مباراة الشباب ضد ناساف تحديدًا عبر قناة SSC SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى تطبيق شاهد VIP عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق السعودي مشاري القرني. تنقل مباراة الشباب وناساف أيضًا عبر بعض القنوات العربية الأخرى مثل قناة أبوظبي الرياضية آسيا HD المشفرة داخل الإمارات العربية المتحدة فقط، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق المصري عصام عبده، إضافة إلى قناة الكأس الرياضية القطرية الخامسة HD المشفرة، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق سمير المعيرفي.



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