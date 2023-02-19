أشرف شرف يدير ندوة فيلم "كلمة شرف" بالإسكندرية في ذكرى رحيل المخرج الكبير حسام الدين مصطفى

يدير الكاتب الصحفي أشرف شرف ندوة فيلم "كلمة شرف" بمركز الحرية للإبداع في مدينة الإسكندرية، يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير فى تمام السادسة مساءً، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة نيفين الكيلاني، والمخرج السينمائي اشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية.



المخرج حسام الدين مصطفى هو أحد أشهر المُخرجين السينمائيين المصريين، تطلع للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي، وكان محظوظًا حينما وقف مخرجًا مُنفذًا للمُخرج العالمي سيسيل ديميل في فيلم "الوصايا العشر" عام 1956، ويُعتبر من كبار مُخرجي الحركة بالسينما والدراما المصرية، حيث تنبض شاشته بالحيوية والتوهج، وهو بارع في قيادة المجاميع الكبيرة والسيطرة بعدساته على أصعب مواقع التصوير.



تولى مهمة التصوير بنفسه في العديد من أعماله، ويُعتبر حسام الدين مصطفى مخرج صاحب قضية، وربما عرضّه ذلك للعديد من الأزمات الفنية والشخصية، ولعل أشهرها تعرضه للفصل من نقابة السينمائيين بسبب سفره إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع عرض فيلمه درب الهوى لاحتوائه على مشاهد خارجة، واعتباره من الأفلام التي تسيء للمجتمع المصري. ويشتهر لوكيشن حسام الدين مصطفى وراء الكاميرات بالهدوء النابع من الالتزام الشديد، برغم من توهجه أمام الكاميرات، وقد تزوج من الفنانة نيللي مطلع السبعينيات ولم يدم زواجهما أكثر من ثلاث سنوات ثم انفصلا في هدوء، واستمرا أصدقاء مقربين بعدها، وقد تزوج 3 مرات بخلاف زواجه من نيللي، واستقر مع زوجته الأخيرة أم ابنته جينا.