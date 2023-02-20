نجم الأهلي السابق: لابد من جلوس الشناوي احتياطيا.. ويجب الاعتماد على الحارس البديل

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مستوى سيئ للغاية أمام الهلال السوداني، مؤكدًا أن هناك بعض الأخطاء في تشكيل الفريق، وكان يجب مشاركة أحمد قندوسي منذ بداية اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان يجب وجود هاني وحسين الشحات في الجبهة اليمنى، وبيرسي تاو لا يصلح للعب مهاجمًا وكان يجب البدء بمحمد شريف، كما ظهرت عصبية اللاعبين بشكل غريب طوال المباراة".

وأضاف: "لاعبي الأهلي لم يقدموا أفضل مستوياتهم، وكانوا منزعجين من تدخلات لاعبي الهلال عليهم، وكأنهم يريدون أن يلعبوا (تنس) كان هناك أخطاء وعصبية زائدة من لاعبي الفريق الأحمر".

وواصل: "كيف يتم إشراك رامي ربيعة في الدقيقة 95، كان يجب الدفع بمهاجم واللعب للأمام، بدلًا من مشاركة مدافع في هذا التوقيت، وتبديلات كولر خلال المباراة غير منطقية، وكذلك يواجه كولر أزمة في ظل عدم وجود رأس حربة يعتمد عليه بصفة مستمرة في المباريات".

وزاد: "الجيل الحالي لم يشاهد ما كنا نعاني منه في افريقيا، وكان يجب عدم الانسياق وراء استفزازات الهلال ولاعبيه".

وتابع: "أحمد عبدالقادر كان من أسوأ لاعبي الأهلي، ومحمد عبدالمنعم كان الأفضل لكنه كان متوترًا، وعلي معلول لم يقدم الأداء الجيد خلال اللقاء أيضًا، ولا بد من مشاركة محمد أشـرف بصفة مستمرة لإعطائه الثقة".

وختم: "لا بد من إراحة محمد الشناوي في بعض المباريات، وأخطاء الحارس زادات بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، فقط عليه الراحة قليلًا، وضرورة الاعتماد على الحارس البديل من أجل الظهور بمستوى جيد خلال المباريات".