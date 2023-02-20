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برشلونة يحلم بالتعاقد مع مايسترو مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يحلم  مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا خلال الفترة الحالية من الحصول على توقيع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2023، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن برشلونة لا يزال يستهدف التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2023، خاصة أن عقده سيتبقى فيه موسمين فقط، في صيف 2025

وأضافت الصحيفة بأن برشلونة فشل في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات  الشتوية المنقضية بسبب المقابل المادي الكبير لتلك الصفقة والتي ستكلف خزينة أي نادٍ يرغب في اللاعب مبلغ 80 مليون يورو.

يذكر أن البرتغالي برناردو شارك هذا الموسم مع مانشستر سيتي في 33 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفين وصنع 3.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره برشلونة الإسباني، يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره يوفنتوس الإيطالي، في دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين.

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