أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20-2-2023

ترقب لحالة تراجع جديد في أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع بالصاغة، بضغط من تراجع المعدن الأصفر في البورصة الدولية، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1690 جنيها.



سعر جرام الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي، اليوم في بورصة نيويورك كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 59.22 دولار.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 51.82 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 44.41 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في السوق المحلية، 13520 جنيها، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، دون مصنعيه أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر قبل منتصف التعاملات كالآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1931 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1690 جنيهات، وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1448 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1126 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 1843 دولارا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1920 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1680 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1440 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1120 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1،837.59 دولار للأونصة(الأوقية) بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة إلى 1847.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة القياسية فوق خمسة في المئة بحلول مايو أيار مع بلوغ الأسعار ذروتها عند 5.3 في المئة في يوليو تموز بعد أن أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة قلة التوظيف في سوق العمل إلى جانب ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتصاعد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.58 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 914.17 دولار كما هبط البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1488.61 دولار.

ومن المتوقع أن يكون النشاط في السوق محدودا نسبيا يوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.