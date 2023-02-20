عاجل.. الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني

أعلن " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوم الأربعاء من كل اسبوع حتى نهاية شهر مارس 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للإجابة علي استفسارات الممولين بمراحل إلزام منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح " مختار توفيق " أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني لتسهيل إنضمامهم للمنظومة.

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب " الممولين والمكلفين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وكذلك حضور الفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات(فريق الـIT ) بمؤسسات هؤلاء الممولين لهذه الورش، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، مشيرًا إلى أن الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين هو

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وقال إنه للاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل

[email protected]

كما يمكن الإطلاع على الأدلة التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services