رئيس جهاز الشروق يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بعدة مناطق بالمدينة

تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بمحور الشهيد الرائد خالد مغربى، والذي يعد أهم محاور الطرق الجاري إنشاؤها نظرًا لما يحققه من ربط قطاعي المدينة بصورة مباشرة، وكذلك موازاته لمسار مشروع القطار الكهربائى (L.R.T) ، مما يساهم فى تيسير انتقال سكان القطاع الشرقى من وإلى محطة القطار الكهربائى.



وتابع المهندس علي سعد، أعمال الرصف بأهم قطاع من قطاعاته الثلاثة حيث يربط بداية المحور من الدائري الأوسطى ( قطاع١ ومدخل٢ قطاع٣)، مضيفًا أن المحور يمُر بشمال المدينة للربط بين مدخل 1 و 2 بطول 4 كم، وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وتشمل الأعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية والتحذيرية، فضلًا عن الإنارة العامة ورصيف مشاة وجزيرة وسطى.



وفي سياق متصل، أعلن المهندس على سعد، عن البدء فى تنفيذ محور عرضى جديد يربط بين كل من المحور الشرقى والعمارات، وينقل الحركة المرورية والوصول بها إلى محور الحرية ويتوسط موقعى مشروعى الجيزة وعباد الرحمن.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ العمل بطبقة السن وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحى بالطريق، وأن طول المحور حوالى ١٢٠٠ متر، وبعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، وبه رصيف مشاة وجزيرة وسطى وأعمدة إنارة.



وأعطى المهندس على سعد، إشارة البدء لرفع كفاءة الطرق والأرصفة واستكمال زراعة وتجميل المسطحات الخضراء بالمنطقة الخامسة عمارات، ضمن جهود رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، حيث تم المرور على الأعمال الجارية للأرصفة أمام العقارات والجزر ومناطق الخدمات، وكذلك أعمال قشط الأسفلت المتهالك وفرد طبقة الأساس تمهيدًا لرصف الطرق، كما تم المرور أيضًا على أعمال زراعة وتجميل المسطحات الخضراء.



ووجه رئيس الجهاز أطقم الإشراف بالمتابعة المستمرة للأعمال وسرعة التنفيذ لكامل المشروع استجابة لسكان تلك المناطق.



وفي السياق ذاته، وجه المهندس على سعد، بشن حملات مكثفة لاستهداف رفع المخلفات والنظافة العامة بالشوارع، وكذا تنفيذ صيانة إضافية للمسطحات الخضراء بكمبوند جنة، مشددًا على استمرار الحملات حفاظًا على الرونق المتميز بالمشروع.

