استقبل الآن.. تردد تردد قناة الوثائقية الجديدة نايل سات قبل انطلاقها

أقل من 8 ساعات تفصلنا عن موعد انطلاق القناة الوثائقية الجديدة 2023، وهي أول قناة وثائقية مصرية، ووفقًا للخريطة المعلن عنها حتى الآن، ستقدم القناة الناشئة عددًا كبيرًا من الأعمال الوثائقية المختلفة والتاريخية والمهمة. التسجيلات والاجتماعات، وكذلك توثيق عدد كبير من القضايا السياسية والعلمية والاقتصادية والتاريخية، من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام الجديدة التي تم إنتاجها خصيصًا للقناة الوليدة.

وتعتبر هذه القناة الوثائقية الجديدة 2023 مرجعًا هامًا وموثقًا للعديد من الأحداث والمعلومات الصحيحة والموثقة تاريخيًا، ومن المقرر إطلاق القناة في تمام الساعة 8 مساءً بالضبط، عبر التردد السابق لـ تايم سبورت 3.

تردد القناة القناة الوثائقية الجديدة 2023

ويوفر لكم «بوابة الفجر» تردد القناة الوثائقية الجديدة 2023، على القمر الصناعي المصري نايل سات كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي /H.

أفلام القناة الوثائقية الجديدة

وفي السياق ذاته، أعلن الكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية الجديدة 2023، أن الخريطة البرنامجية للقناة الجديدة تضم عددًا كبيرًا من الأفلام الوثائقية، والتي وثقت حياة شخصيات مهمة كان لها بصماتها في التاريخ المصري في كل مكان. المجالات الأدبية والعلمية والتاريخية والفنية ومنها الريحاني و"صالح مرسي" و"يوسف إدريس" و"أدهم الشرقاوي" و"فرقة رضا" و"هيكل".