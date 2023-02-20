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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يكرم بطلة الكاراتيه منة أمام

تقارير وحوارات
جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اليوم الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اللاعبة منة امام الصديق المقيدة بمركز شباب الحرية والسماع بشبرا الخيمة تحت إشراف المدرب الكابتن محمد عبد اللطيف والحاصلة على المركز الثاني "كاتا" فردي ١٠ سنوات بنات في بطولة منطقة القليوبية للكاراتيه والتي أقيمت مؤخرا بنادي طلائع الجيش الرياضي تحت رعاية الاتحاد المصرى للكاراتيه.

وأشار «الصبروط» إلى أن التكريم يأتي في إطار تشجيع الموهوبين وتكريمهم ليحققوا المزيد من النجاحات والبطولات ولكي يكون هؤلاء الأبطال نموذجا وقدوة يحتذى بها لغيرهم من الأجيال القادمة لافتًا إلى الدعم  الكامل من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للنشء وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وحصد الإنجازات وتكوين شخصيتهم بشكل صحي جسديا ونفسيا.

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وشدد على أن مراكز الشباب  تؤدي دورا مهما للغاية على مستوى المدن والقرى لذا فإن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى تطويرها وجعلها مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للأسرة المصرية والمجتمع من خلال تنفيذ البرامج الثقافية والرياضية والطلائع والفعاليات والمبادرات المجتمعية المختلفة ودعم الأفكار الإيجابية ومواجهة الشائعات تماشيا مع رؤية وأهداف الدولة المصرية.

الدكتور محمود الصبروط وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اللاعبة منة امام الصديق

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