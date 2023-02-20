أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 20-2-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار بالبنوك، اليوم الإثنين، مع ترقب لوجود حركة للعملة الأمريكية مع توجه الدولة لإستيراد الدواجن خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق.

 

أسعار الدولار بالبنوك اليوم:

تراوحت أسعار الدولار بالبنوك بين 30.42 جنيه للشراء  و30.57 جنيه للبيع إلى  30.52 جنيه للبيع إلى 30.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي، استقرار عند 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك الاهلي:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك  الأهلي، استقرار عند 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك مصر:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك   مصر، استقرار عند 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار بمصرف ابو ظبي الاسلامي:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك   بمصرف ابو ظبي الاسلامي، استقرار عند 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك جريدي أجريكول مصر:
سجل سعر الدولار اليوم بالبنك   كريدي أجريكول مصر، استقرار عند  30.52  جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك ميد بنك:
سجل سعر الدولار اليوم ببنك ميد بنك، استقرار عند 30.52  جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي:
سجل سعر الدولار اليوم  بالبنك التجاري الدولي، استقرار عند 30.52  جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

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