انطلقت.. تردد قناة الوثائقية الجديدة 2023 علي النايل سات

تردد قناة الوثائقية الجديدة على النايل سات 2023 جودة HD وهو ما أصبح توقعًا كبيرًا من قبل الملايين في مصر والوطن العربي، حيث إنها القناة الوحيدة التي تبث محتوى وثائقيًا في مصر لذلك نجد أن إقبال الكثيرين في مصر يتضاعف يوما بعد يوم ولكن مع بدء الافتتاح الرسمي للقناة اليوم الأحد 19 فبراير 2023 ومن المقرر أن تبدأ في الساعة الثامنة بالضبط على مدار الساعة في المساء بتوقيت القاهرة، تعلن القناة عن العديد من المفاجآت، أبرزها عرض الأفلام المصرية التي يتم بثها لأول مرة.

تردد قناة الوثائقية المصرية 2023

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

برامج قناة الوثائقية الجديدة

في تمام الساعة الثامنة مساءً، انطلقت إشارة البث للقناة الوثائقية المصرية. بدأت القناة بعرض الفيلم الوثائقي "أدهم الشرقاوي". بعد ذلك بدأت القناة بعرض بعض المقابلات مع مفكرين وكتاب مصريين وعرب تلا ذلك عرض الفيلم الوثائقي "حقائق ومفاجآت" والذي يكشف لأول مرة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة. يتم بث برامج متنوعة ومختلفة لأول مرة.

ويترأس القناة الوثائقية الجديدة المخرج الكبير شريف سعيد، الذي أكد أن القناة تضم أبرز الشخصيات العربية والأدبية والتاريخية مثل (صالح وموسى، يوسف إدريس، فرقة رضا، هيكل، الريحاني)، هنا رابط تردد قناة الرياضة المغربية.

طريقة تنزيل تردد قناة الوثائقية الجديدة المصرية 2023