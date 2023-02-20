الإفراج عن 115 ألف طن أعلاف بقيمة 59 مليون دولار خلال أسبوع



أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، الإفراج عن 115 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بقيمة 59 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، بالتنسيق مع البنك المركزي.

وقال وزير الزراعة - في بيان اليوم /الاثنين/ - إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأضاف القصير أن الإفراج شمل 81 ألف طن من الذرة بنحو 29 مليون دولار، و34 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 26 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 4 ملايين دولار; ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه - خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضي وحتى 16 فبراير الجاري - 2.610 مليون طن منها 1.831 مليون طن ذرة، و779 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.309 مليار دولار.