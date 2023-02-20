سعر الذهب اليوم الاثنين 20-2-2023 في مصر خلال التعاملات

نقدم لقرائنا ومتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية آخر تحديثات سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، إلى جانب الخدمات الأخرى التي تتضمن أسعار العملات الأجنبية وكافة السلع والخدما التي تهم القراء.

سعر الذهب اليوم

ويبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم بشكل يومي، وحيث زاد البحث بشكل متزايد في الآونة الأخيرة مع اضطراب سعر المعدن الأصفر، عقب الأزمة الروسية الأوكرانية الطاحنة ومتأثيرها على الاقتصاديات العالمية.

تراجع سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 تراجعا ملحوظا مع بداية التعاملات، في جمهورية مصر العربية مسجلا انخفاضا بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بعاملات يوم أمس الأحد.

ونرصد سعر الذهب اليوم في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 14

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1123 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1444 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في جمهورية مثر العربية إلى 1685 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1926 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

ونزل سعر الجنيه الذهب إلى 13480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، فيما ارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنحو 0.05% إلى نحو 1843 دولارا للأوقية.