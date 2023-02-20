قصة مسلسل بالطو الذي أثار غضب أهالي مطوبس كفر الشيخ (التفاصيل الكاملة)

تصدر مسلسل بالطو تريند جوجل منذ بداية عرض الحلقات (1-2-3-4)، الأمر الذي جعل الجمهور يبحث عنه، نظرا لقصته المثيرة للكوميديا والضحك، حيث انجذب له عدد كبير من المواطنين باحصين عن مواعيد العرض والإعادة للمتابعة، فهو سلس وعباراته بسيطة وحوارات أهل القرية التي ذهب إليها عاطف الطبيب المكلف بإدارة الوحدة في إحدى قرى مطوبس كفر الشيخ، حيث جاء تكليفه في قرية «طرشوخ الليف»، وتدور الأحداث في إثارة وحماس من المشاهد لمتابعة ما سيحدث في الحلقات المتبقية.

أبطال مسلسل بالطو حريصين كل الحرص على تأدية وتجسيد الشخصيات على اكمل وجه، وكلا منهما يحقق متعة فنية مميزة في العمل، حيث يضم العمل باقة من ألمع نجوم الكوميديا والفن، لتحقيق عملا فنيا مميزا وممتع يدخل الجمهور في حالة من الضحك المتواصل.

قصة مسلسل بالطو

مسلسل بالطو يأتي في إطار كوميدي، حيث يتم تكليف (عاطف) وهو عصام عمر، الطبيب الشاب حديث التخرج في وحدة صحية في إحدى القرى، ومع بداية اليوم الأول من التعيين كان يريد عمل تظلم وذهب للقرية المكلف أن يعمل في وحدتها الصحية، ولكن مدير الوحدة سقطت عليه مروحة السقف ووقع وتوفي في الحال، مما جعل عاطف مديرا للوحدة الصحية، ولم يكن لديه خبرة نحو الإدارة ولا أي شيء ليدخل مغامرة جديدة له ويصبح مسؤولا عن كل صغيرة وكبيرة في الوحدة وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل بالطو

ومن أبطال مسلسل بالطو هو عصام عمر القائم بتجسيد شخصية (عاطف كمال)، ومحمود البزاوي

(الشيخ مرزوق)، وسلافة غانم، وعارفة عبدالرسول (ميس كوثر)، ومحمد رضوان (كمال/ والد عاطف)، ومحمد محمود (عبدالبديع الطرشوخي)، ومريم الجندي (دكتورة هاجر)، وعلي عبدالمنعم، ومحمد لطفي (ضيف شرف)، ودنيا سامي (ألفت)، وميرنا زكري (دكتورة آلاء)، ومحمود حافظ (دكتور سمير)، ومحمود مبروك، ومصطفى يوسف، ورضا إدريس (مدحت)، وخالد الصاوي (دكتور أشرف/ ضيف شرف)، وسمير حكيم، وعلاء مشمش، وعزة السيد، وفاء الشرقاوي، سمر عبدالوهاب، عبير الطوخي، مصطفى هميسة، وسامي مغاوري (محمود الضبع/ ضيف شرف)، ومحمد السويسي (رمضان عبدالبديع الطرشوخي)، ومن تأليف أحمد عاطف فياض.

مسلسل بالطو يثير غضب أهالي مطوبس كفر الشيخ بعد عرضه

أثار مسلسل بالطو الذي يعرض في الفترة الحالية وتم عرضه منه 4 حلقات حتى الأن، أهالي مركز مطوبس في كفر الشيخ، غضب الأهالي، ويقول الأهالي أن المسلسل يحتوب على عبارات تسيء لهم، نافيين تماما ما يحدث في المسلسل من أحداث وكلها من الدراما وواقع خيال المؤلف، لا تمت للواقع الحقيقي في مركز ومدينة مطوبس بصلة، مثل اسم طرشوخ الليف

ومن وجهة نظرهم، تبين أن المسلسل لا يعكس واقع مركز مطوبس الذي أنجب العديد من المثقفين والعلماء.

وأثار مسلسل بالطوغضب الدكتور علاء طه، مدير إدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، حيث دون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا « أن سيناريو المسلسل أثار غضب الأطباء والطبيب مؤلف المسلسل أهان الأطباء، والكوادر الطبية الأخرى من تمريض وصيادلة وأطباء أسنان، ولا يقبلها أحد».

أحداث مسلسل بالطو

في الحلقات السابقة من مسلسل بالطو، اعتمدت على الإثارة والتشويق، حيث جاء عاطف من القاهرة لكفر الشيخ لتقديم تظلم لكي لا يرغب في الاستلام في الوحدة الصحية ويريد الذهاب للمعادي أومدينة نصر مثل أصدقائه ولكن وقع عليه الاختيار هناك ليصبح في اليوم الأول له مديرا للوحدة الصحية، بعد وفاة مديرها الدكتور أشرف وهو الفنان خالد الصاوي، ليهرب مسرعا للقاهرة ويدخل المنزلفي حيرة من أمره ويهرب من الحديث مع والده الذي كل يوم يسأله عن مكان التكليف إذ يفاجئ بجرس الباب ليفتح والسجن في انتظاره والعقوبه تلاحقه لإنه خالف القواعد ولم يستلم العمل في يومه الأول، وبعد التحدث في قسم الشرطة عن رفضه إلا أنه ذهب لليوم التالي مباشرة لاستلام العمل فهو مخطئ فيما فعل وتتوالي الأحداث لتنتهي بسرقة الختم من مكتبه.