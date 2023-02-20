أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 20-2-2023

استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين، ليسجل في البنك المركزي المصري، عند 8.13 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع، وسجلت العملة في بنك مصر 8.09 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.09 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع

سجلت أسعار الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 8.07 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع، وبلغت العملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.05 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مستوى 8.03 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني مستوى 7.93 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع، وبلغت العملة في البنك العقاري المصري العربي نحو 7.92 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع، كما استقر الريال بميد بنك عند 7.89 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع

كما سجل سعر الريال في المصرف المتحد مستوى 7.86 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع، كما بلغ سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية نحو 8.02 جنيه للشراء، و8.14 جنيه، فيما بلغت العملة 8.10 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع

سجل سعر الريال في بنك المشرق، مستوى 8.13 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع، كما سجل في المصرف العربي مستوى 8.13 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية ثبت عند 8.11 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع