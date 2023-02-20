حج القرعة.. موعد التقديم والشروط والخطوات والفئات الممنوعة

حج القرعة، يتساءل الكثيرون عن موعد التقديم في حج القرعة لهذا العام 2023، حيث يأمل المسلمون في كل بقاع الأرض في تأدية فريضة الحج، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلها وينقهم من الذنوب والخطايا كيوم ولدتهم أمهاتم.

حج القرعة

ونرصد لقرائنا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية كافة المعلومات والتفاصيل حول حج القرعة 2023 من اجل إمداد مابعينا بكل ما يخص الشروط وطرق التقديم وموعد بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج.

طرق التقديم في حج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إمكانية التقديم إلى حج القرعة 2023 من خلال الخدمات الصوتية، وذلك عبر إتاحتها الرقم "27983000 / 02" كوسيلة تتيح إمكانية تسجيل الرغبات للتقدم إلى حج القرعة.

طلبات حج القرعة

ويبدأ تلقي طلبات حج القرعة 2023 بدءًا من يوم غد الثلاثاء الموافق الـ21 من فبراير 2023، على أن تستمر عملية تلقي الطلبات إلى السادس من مارس المقبل، حيث تستقبل مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، الطلبات.

حج القرعة والتقديم عبر المواقع الإلكترونية

وكشفت "الداخلية" عن إتاحة إمكانية تلقي الطلبات عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية من خلال بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت كما يمكن تسجيل الطلبات من الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

كيفية إجراء حج القرعة والاختيار

وأوضحت الوزارة أن مراسم إجراء قرعة الحج والاختيار سيكون عبر قرعة علنية يمكن للجميع متابعتها على البوابة المصرية الموحدة للحج وذلك بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

كيفية التقديم في حج القرعة 2023

- التوجه إلى مراكز أو أقسام الشرطة "لا يشترط محل الإقامة".

- التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية.

- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى يشرط أن تكون سارية حتى يتم قبول الطلب.

- الالتزام بالمواعيد المقررة لدقيم طلب حج العمرة 2023.

- تجرى القرعة وفق الحصة المقررة لكل محافظة.

- يشترط عند تقديم طلب حج القرعة إدراج بيان الحالة الصحية تفصيلًا ونوع المرض" إن وجد ".

الممنوعون من التقديم في حج القرعة

- مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب والأوعية الدموية.

- التليف الكبدى والأورام ".

- السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

شروط قبول طلب حج القرعة

- التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا "كوفيد-19".

- موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بتطعيم كورونا، كشرط للحصول على التأشيرة.

- الأولوية في حج القرعة 2023 لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

- تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- أن يكون الراغب في حج القرعة كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج مصرى الجنسية، وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عامًا).

- يستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عام، حيث لا يقل عمره عن "18 عامًا".

- يشترط وجود محرك شرعي للسيدات الأقل من 45 عام.

شروط التقديم في حج القرعة الزوجي

- يكون المرافق لمقدم الطلب من سن 25 عامًا ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

- تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة" وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

طرق سداد تكاليف حج القرعة

أوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن للمتقدمين في حج القرعة 2023 تسديد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.