ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني ومخاوف من أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط في المستقبل ومع إبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي.

وصعد خام برنت 47 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 83.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0445 بتوقيت جرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس آذار 76.78دولار للبرميل مرتفعا 44 سنتا أو 0.6 بالمئة. وارتفعت تعاقدات أبريل نيسان 0.5 بالمئة إلى 76.90 دولار.

واستقر خاما برنت وغرب تكساس الوسيط على انخفاض دولارين يوم الجمعة وأغلقا على انخفاض نحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

وقال بادن مور رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني إن إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن خطط لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي زاد الضغوط النزولية على السوق لكن الإمدادات العالمية تبدو "مستقرة إلى منخفضة" مقارنة بالفترة السابقة المماثلة بعد الوضع في الاعتبار خفض الإنتاج من قبل روسيا وتحالف أوبك+.