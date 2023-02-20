سامح حسين يبكي المشاهدين بكلمات مؤثرة عن تفاصيل حياته الصعبة

تصدر الفنان الكوميدي سامح حسين اليوم الأحد الموافق 20 فبراير 2023، تريند محرك البحث الشهير جوجل، كما انتشر اسمه عبر مخلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن تفاصيل حياته الصعبة التي عاشها قبل دخوله عالم الفن.

سامح حسين

وكشف سامح حسين العديد من الجوانب الحياتية المليئة بالمواقف المؤثرة وذلك خلال استضافته في برنامج" واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الكبير عمرو الليثي عبر قناة الحياة الفضائية.

حياة سامح حسين الشخصية

وقال النجم سامح حسين إنه عاش حياة وظروف معيشية صعبة وخاصة بعد انفصال والديه حيث حمل عبئا ثقيلا مع والدته من أجل تلبية احياجات أسرته حتى أصيبت والده بالسرطان ثم توفت ولحق بها شقيقه صاحب الـ19 عاما.

تفاصيل حياة سامح حسين

وأكد سامح حسين على عزة النفس التي تملكت أسرته، حيث لفت إلى أن والدته كانت تذهب لأقاربها لطلب "بواقي الأكل" منهم بحجة أنها تربي طيور في "المنور" وتلقيها لهم، إلا أنها كانت تجمع تلك البقايا لإطعام أبنائها.

دراسة وعمل سامح حسين

وأوضح سامح حسين أنه عمل في سن صغيرة وخلال دراسته حتى عانى من آلام الظهر السفلية، نتيجة لعمله في حمل الطوب والرمل ومواد البناء ورفعها إلى العمارات ما كان يتطلب مشقة كبيرة.

محطات صعبة في حياة سامح حسين

وأبكى الفنان سامح حسين المشاهدين حينما قال إن والدته بقيت بالمسشفيات 6 أشهر ولم يكن يمتلك أموالا كافية لعلاجها وحضار كيس دم لها، حيث كان يتبرع لها أو يطلب من أصدقائه، لافتا أنها علمت بقرب وفاتها من الطبيب المعالج الذي صارحها بأنها لن تعيش أكثر من أسبوعين.

وفاة والدة سامح حسين وشقيقه

وأعرب سامح حسين عن حزنه الشديد عندما توفت والده وهي بعمر الـ49 عاما، موضحا أنها كان يتمنى الموت بعد وفاتها ومرور 7 أشهر، حتى لحق بها شقيقه صاحب الـ19 عاما، ما غلل الحزن بقلبه.

علاقة سامح حسين بإخوته

وأضاف سامح حسين: "إخواتي أنا اللي مربيهم ومعلمهم، وده بسبب الانفصال بين الوالد والوالدة، وواخد على خاطري من والدي، عشان كده دايما أقول لمن يفكر في الزواج لو مش قادر على مسؤولية الزوجة والأولاد بلاش تتجوز".

كفاح سامح حسين

وأشار الكوميديان سامح حسين إلى أنه يعتبر أخوته أولاده، وهو ما دفعه للكفاح من أجل تربية أخوته رفقة والدته، مضيفًا: "أنا بحترم جدا كل اللي بيشتغل وبيصرف على أهله، ولا أخجل من أي شئ بالعكس كان ربنا بيطبطب عليا دايما، وأنا على علاقة جيدة جدا مع اخواتي من والدي ووالدتهم".

علاقة سامح حسين بزوجة والده

وفيما يتعلق بعلاقة والدة سامح حسين بزوج والده، قال: "كانت زوجة والدي ووالدتي أصحاب جدا وكنا ساكنين في بيت واحد لدرجة إن زوجة والدي ما زالت لابسة أسود بعد وفاة والدتي من حبها لها وأنا بعتبرها زي أمي وهي دي الروح الجميلة اللي اتربينا عليها في حي شبرا".

دراسة سامح حسين الحقوق والآداب

وحول دراسته، أوضح سامح حسين أنه تخرج في كلية الحقوق لرغبة العائلة في ذلك، مضيفًا: "معظم العائلة محامين ووكلاء نيابة، والتحقت بكلية الآداب قسم مسرح علشان أمارس هوايتي في التمثيل واشتريت سيناريو فيلم اسمه "سندوتش عيال" وهو عمل اجتماعي جدًا والمنتج أحمد السبكي متحمس ليه جدًا، وبيتحدث عن الأطفال وتأثير مشاكل الأب والأم عليهم".

سامح حسين عمل نقاشا

وكشف سامح حسين عن عمله في "النقاشة" وتابع: "كنا بنعمل عمارة من الخارج وكنت شغال في الدور الـ17 متعلق على ثقالة، وبعدين اتحركت من مكانها كنت هموت، وحصلي حوادث كتير، على طول بتكهرب لدرجة أن شعري أبيض من أيام الثانوية العامة".

سامح حسين والزعيم

وأبدى سامح حسين حبه الشديد للزعيم عادل إمام، رغم رفضه القيام بدور في مسلسله "فلانتينو" حيث قال: "أنا من عشاق الزعيم عادل إمام، وأكيد الشغل معاه إضافة لأي فنان، ولكن لما اتعرض عليا الدور مجذبنيش كدور مهم أو مؤثر في الأحداث ورفضته، والمشكلة مكنتش في مساحة الدور اللي اتعرض عليا، لكن لأنه الزعيم لازم تحس إنك هتبقى مؤثر وحمدي المرغني قدم الدور بشكل رائع".