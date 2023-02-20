ads

بعد بايدن.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور كييف غدًا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وسائل إعلام إيطالية، أن جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا ستتوجه غدًا الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف؛ للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقبل زيارتها إلى كييف، من المقرر أن تسافر ميلوني إلى وارسو اليوم الإثنين، تمهيدًا للقاء رئيس الوزراء البولندي، حسب وسائل الإعلام الإيطالية.

كما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن ميلوني خلال زيارتها إلى كييف، تعتزم إعادة تأكيد دعمها غير المشروط لأوكرانيا والتزام حكومتها بـ "الأطلسي".

وخلال لقائها زيلينسكي ستتم أيضا مناقشة مشاركة إيطاليا في عملية "استعادة أوكرانيا"، وفي هذا الصدد، قد تتقدم ميلوني باقتراح لعقد مؤتمر خاص في إيطاليا حول هذه القضية في الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلنت ميلوني مرارا عن نيتها الذهاب إلى كييف.

وفي حدث مفاجئ، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الأوكرانية، اليوم الاثنين، والتقى زيلينسكي.

أوكرانيا الرئيس الأوكراني جو بايدن رئيسة وزراء رئيس الوزراء البولندي فلاديمير زيلينسكي العاصمة الأوكرانية كييف العاصمة الأوكرانية رئيسة وزراء إيطاليا

الأكثر قراءة

يلا شوت.. بث مباشر مباراة الفيصلي وفولاد خوزستان اليوم يوتيوب Yalla shoot

عاجل.. مفاجأة صادمة من اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

شاهد.. محافظ الإسكندرية يزف بشرى سارة إلى أهالي المحافظة

عاجل.. المشدد 10 سنوات بدلا من الإعدام لأحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح"

بـدون تقطيع | كورة لايف مشاهدة مباراة الفيصلي وفولاد خوزستان بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا| Shahid VIP

عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع حارس الزمالك

فيريرا يقرر استبعاد نجم الزمالك من التشكيل الأساسي

عاجل.. تسريب تشكيل الهلال أمام أهلي دبي في دوري أبطال آسيا