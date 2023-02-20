بعد بايدن.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور كييف غدًا

أفادت وسائل إعلام إيطالية، أن جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا ستتوجه غدًا الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف؛ للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقبل زيارتها إلى كييف، من المقرر أن تسافر ميلوني إلى وارسو اليوم الإثنين، تمهيدًا للقاء رئيس الوزراء البولندي، حسب وسائل الإعلام الإيطالية.

كما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن ميلوني خلال زيارتها إلى كييف، تعتزم إعادة تأكيد دعمها غير المشروط لأوكرانيا والتزام حكومتها بـ "الأطلسي".

وخلال لقائها زيلينسكي ستتم أيضا مناقشة مشاركة إيطاليا في عملية "استعادة أوكرانيا"، وفي هذا الصدد، قد تتقدم ميلوني باقتراح لعقد مؤتمر خاص في إيطاليا حول هذه القضية في الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلنت ميلوني مرارا عن نيتها الذهاب إلى كييف.

وفي حدث مفاجئ، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الأوكرانية، اليوم الاثنين، والتقى زيلينسكي.