فرنسا ترسل “مدرعات قديمة” إلى كييف

كشفت مصادر أوكرانية، أن فرنسا قررت إرسال نوع آخر من مركبات القتال المجنزرة للمشاة وهي 25 AMX-10R القديمة إلى كييف.

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتشغيل "بي إم بي-1" و"بي إم بي-2" السوفيتية، وM80A التي سلمتها سلوفينيا، من المتوقع وصول أكثر من مئة M2A2ODS Bradleys الأمريكية.

أما بالنسبة للتكنولوجيا الفرنسية، فقد بدأ تطويرها في منتصف الستينيات وتم تبنيها منذ نصف قرن.

وكان من المفترض أن تحل هذه المركبات محل ناقلات الجند المدرعة AMX-VCI القديمة وتعتبر ردًا على بي إم بي-1، التي ظهرت في ذلك الوقت في الاتحاد السوفييتي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".