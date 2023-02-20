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وفد من الكنيست الإسرائيلي يصل إلى كييف

عربي ودولي
بوابة الفجر

وصل وفد برلماني إسرائيلي يضم رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست يولي إدلشتاين ورئيس كتلة المعسكر الرسمي النائب زئيف إلكين، اليوم الاثنين، إلى أوكرانيا.
وقال موآف فاردي الصحفي الإسرائيلي على حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "زار عضوا الكنيست زئيف إلكين ويولي إدلشتاين أوكرانيا اليوم بصفتهما رئيسين لجمعية الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية في الكنيست".
وأعاد "فاردي" نشر صورة سبق أن نشرها، اليوم الاثنين، السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي تجمع النائبين الإسرائيليين مع مسؤولين أوكرانيين في مدينة بوتشا.
ومن جانبها، قالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إنه خلال زيارتهما، سيلتقي النائبان الإسرائيليان بمسؤولي البرلمان الأوكراني ورموز الحكومة وقيادات الجالية اليهودية في أوكرانيا.
ولأكثر من مرة، طالبت أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بأنظمة عسكرية بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، دون أن تلقى استجابة من تل أبيب، التي قالت إنها ستكتفي بالمساعدات الإنسانية.
وتأتي زيارة النائبين الإسرائيليين إلى أوكرانيا بالتزامن مع زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف.
وأعلن بايدن خلال زيارته المفاجئة، أن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، تتضمن منظومات هيمارس وذخيرة وأنظمة مضادة للدبابات والرادارات.

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