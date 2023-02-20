خفر السواحل التونسي ينقذ 423 مهاجرا خلال 24 ساعة

أعلن خفر السواحل في تونس، عن إنقاذ 423 مهاجرًا في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد، إضافة إلى إحباط 16 محاولة للهجرة غير القانونية بحرًا نحو السواحل الأوروبية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني بيانًا قال فيه: “تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 فبراير وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط والشمال والجنوب من إحباط عدد 16 عملية اجتياز ونجدة، وإنقاذ 423 شخصًا”.

والمهاجرون هم 71 تونسيًا و352 من جنسيات دول جنوب الصحراء، حسب البيان.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء، والمتجهين في رحلات غير قانونية بحرًا إلى السواحل الأوروبية، وتحديدًا الايطالية.