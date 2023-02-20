وفاة صلاح الزواوي شيخ السفراء الفلسطينيين في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن وفاة صلاح الزواوي الذي شغل منصب سفير دولة فلسطين لدى إيران منذ عام 1981 وحتى يناير 2022، حيث يُلقب “الزواوي” بالسفير الأول وشيخ السفراء؛ نظرًا لطول فترة توليه منصب السفير في طهران.

وبدورها، قالت صحيفة "عصر إيران" الالكترونية، إن "الدبلوماسي صلاح الزواوي توفي عن عمر ناهز 85 عامًا بسبب تقدمه في السن ومرضه في أحد مستشفيات طهران".

وكان الزواوي أحد الأعضاء المؤسسين لحركة فتح، وكان سفيرًا لفلسطين في إيران لمدة 39 عامًا، وأنهى مسيرته الدبلوماسية العام الماضي، وبعده أصبحت ابنته "سلام" سفيرة جديدة لفلسطين في طهران.

وبعد وفاة زوجته "دلال الأعرج"، قام بدفنها في مقبرة "بهشت زهراء" الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران.