مصرع وإصابة 74 شخصًا إثر حادث تصادم في باكستان

عربي ودولي
بوابة الفجر

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 60 آخرين في حادث تصادم على طريق في مقاطعة البنجاب الباكستانية، على طريق لاهور - إسلام آباد السريع.

ووفقا لسلطات مدينة كالار كاهارا الباكستانية، فإن حافلة اصطدمت بسيارتين وشاحنة على طريق لاهور - إسلام آباد السريع، جراء تعطل فرامل الحافلة.

وأفادت شركة مدينة كالار كاهارا، بوفاة 14 شخصا جراء الحادث، بينهم سائق الحافلة، مشيرة إلى أن الحادث وقع في جزء خطير من الطريق السريع الذي يمر عبر منطقة جبلية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المدينة، أن معظم حوادث التصادم في طريق لاهور - إسلام آباد السريع، تحدث بسبب الالتواء الكبير والخطير على الطريق، مشيرا إلى وقوع العديد من حوادث الاصطدام المميتة هناك.

تصادم حادث تصادم الطريق السريع باكستان حادث اصطدام إسلام آباد الباكستانية الباكستان منطقة جبلية

الأكثر قراءة

يلا شوت.. بث مباشر مباراة الفيصلي وفولاد خوزستان اليوم يوتيوب Yalla shoot

عاجل.. مفاجأة صادمة من اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

شاهد.. محافظ الإسكندرية يزف بشرى سارة إلى أهالي المحافظة

عاجل.. المشدد 10 سنوات بدلا من الإعدام لأحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح"

بـدون تقطيع | كورة لايف مشاهدة مباراة الفيصلي وفولاد خوزستان بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا| Shahid VIP

عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع حارس الزمالك

عاجل.. تسريب تشكيل الهلال أمام أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

فيريرا يقرر استبعاد نجم الزمالك من التشكيل الأساسي