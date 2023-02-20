مدرب تونس للشباب: طموحاتنا كبيرة.. وهدفنا التأهل لكأس العالم

أكد عادل السليمي، مدرب فريق الشباب التونسي لكرة القدم، أننا فخورون بالمشاركة في النهائيات الأفريقية، مؤكدًا بأنها تترك انطباع جيد على الكرة التونسية.

وأضاف السليمي: “الاستعدادات مرضية إلى حد ما بالنظر إلى التزامات اللاعبين تجاه أنديتهم، وقد قدم لنا الاتحاد التونسي تجربتين وديتين على أعلى مستوى، إحداهما كانت تحديدًا مواجهة السنغال، وهي مباراة مهمة”.

وتابع المدير الفني للشباب التونسي: “شاركت في نسختين من البطولة إحداهما كلاعب والأخرى كمدرب؛ مما يعطي مصداقية في التعامل مع اللاعبين، من حيث نقل أجواء البطولة، موضحًا أن التأهل إلى كأس العالم هو مصدر فخر وفرصة كبيرة للاعبين، وأعتقد أنهم في وضع يسمح لهم بتحقيق أحلامهم “.

وأوضح السليمي: “البطولة مناسبة مهمة للاعبين ومستقبلهم وكذلك للأندية لاكتشاف المقومات المميزة ولكن هدفنا رفع العلم الوطني والمصلحة الأولى هي مصلحة الأندية"، مشيرًا إلي أن اللاعبون لديهم حلم تحققه المجموعة ونتطلع لتحقيق تطلعات الجماهير التونسية.

تأتي تلك التصريحات في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بملعب الإسكندرية، حول لقاء فريق الشباب التونسي لكرة القدم مع نظيره الغامبي في مباريات افتتاح المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا للأمم تحت 20 سنة.

ومن جانبه، قال غيث الوهابي قائد المنتخب التونسي: “يشرفنا أن نكون حاضرين، ولدينا آمال كبيرة في تقديم أفضل ما لدينا ونتطلع إلى التأهل إلى المونديال، نحن لقد تدربنا بشكل جيد، لدينا الكثير من الحافز، طموحنا دائما مرتفع، المدير الفني دائما يتحدث إلينا عن تحقيق أحلامنا والوصول إلى المونديال“.