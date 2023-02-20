موقع سيما كلوب.. مشاهدة مسلسل الصفقة الحلقة 5 الخامسة شاهد فور يو

مشاهدة مسلسل الصفقة الحلقة 5 الخامسة شاهد فور يو، ما رأيكِ بأن تستفيدي من عطلة نهاية الأسبوع مثلًا لتشاهدي افضل مسلسل يعرض على نتفلكس لعام 2023؟ ستجدين أعمال متنوّعة منها الدراما، الإثارة، الرومانسية والكوميدية، لتستمتعي بها بمفردكِ، مع العائلة أو الأصدقاء. إكتشفي في ما يلي افضل مسلسلات نتفلكس التي حصدت على نسبة مشاهدة عالية ولاقت إعجاب العديد من المتابعين، وتشاركيها أيضًا مع المقرّبين منكِ.

مشاهدة مسلسل الصفقة الحلقة 5 الخامسة

وتدور أحداث مسلسل ”الصفقة“ حول ”فريدة“ و“منيرة“ اللتين تدخلان معترك البورصة الكويتية في أوج ازدهارها في حقبة الثمانينات، وتشقان طريقهما على الرغم من الصعاب والتحديات في بيئة عمل يديرها الرجال. ويشارك في بطولة المسلسل المستوحى من أحداث حقيقية كوكبة من نجوم الخليج مثل روان مهدي ومنى حسين وحسين المهدي وغيرهم.

لمشاهدة الحلقة الخامسة “5” أضغط عـلي كلمة مسلسل الصفقة

لمشاهدة الحلقة الخامسة “5” أضغط عـلي كلمة مسلسل الصفقة

من جانبها، تعمل ”منيرة“ كموظفة في قسم التداول في بنك الغد ببورصة الكويت، وتتمتع بشخصية مستقلة وذكية، وتبدي شغفًا وطموحًا كبيرين بمسيرتها المهنية، وتسعى لتعزيز استقلاليتها. وتتضامن ”فريدة“ و“منيرة“ معًا لتذليل العقبات التي تواجههما في مجالٍ يديره الرجال، وتنطلقان في رحلة تطغى فيها روح التضامن والمثابرة والطموح. من جانبه؛ صرح المنتج عبد الله بوشهري.

مشاهدة مسلسل الصفقة الحلقة 5 الخامسة شاهد فور يو

في وقت سابق قائلا إن ”هذا العمل هو الأقرب لقلبي، فأنا نشأت في الكويت بين العديد من النساء الرائدات والطموحات، وأتشوق لبدء عرض المسلسل ليتسنى للجمهور من حول العالم مشاهدة هذه القصة المشوقة، التي تجمع بين الخبرات المحلية والدولية في هذا الإنتاج الفني الكبير والمميّز الذي صُوّر وأُنتج بالكامل في دولة الكويت“. ومسلسل ”الصفقة“ من إنتاج عبد الله بوشهري، وإخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي، وسيكون متاحًا للعرض على نتفليكس في 190 دولة في 8 فبراير 2023.

مسلسل الصفقة الحلقة 5 الخامسة شاهد فور يو

مسلسل الدراما الكويتي الصفقة الموسم الأول الحلقة 5 الخامسة من بطولة روان مهدي ومنى حسين ومحمد المنصور مشاهدة وتحميل مسلسلات كويتية 2023 الحلقة 5 الخامسة من مسلسل الصفقة الحلقة 5 كاملة بطولة النجم محمد المنصور وجاسم النبهان وفيصل العميري وحسين المهدي وروان مهدي ومنى حسين.

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