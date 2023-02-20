مكتوبة.. دعاء اول شعبان 2023/1444 للمتوفي وللمولود ولجلب الرزق

يردد المسلمون دعاء اول شعبان مكتوب بعد إعلان غرة الشهر الجليل مغرب اليوم الموافق 29 رجب 1444 هجريًا، ويعتبر شهر شعبان من الأشهر المحبب فيها ممارسة العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وتصدرت عبارة دعاء اول شعبان كافة حركات البحث على مختلف المحركات، حيث ينتظر المسلمون إعلان غرة شهر شعبان 2023 مساء اليوم، لذا سنقدم لكم في السطور التالية دعاء اول شعبان 2023/1444 للمتوفي وللمولود، لجلب الرزق، بالإضافة إلى موعد استطلاع هلال شعبان.

دعاء اول شعبان 2023/1444 مكتوب للمتوفي

وقبل البدء في نصوص الأدعية، يجب أن يعلم المسلم أنه لا يودد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية عن دعاء اول شعبان 2023/1444 للمتوفي، ولكن يستحب قول الدعاء في المناسبات الدينية لإحيائها بتمني الخير والبركات والدعاء للمتوفي وللمريض، كما أن الدعاء من أعظم العبادات ولها أجرًا وثوابًا كبيرًا للعبد، ولكن يجب أن تتوفر شروط يقين الإجابة، أي يسأل العبد الله سبحانه وتعالى وهو عنده يقين بإن الله عز وجل سيرد دعوته، وفيما يلي نستعرض معكم دعاء اول شعبان 2023/1444 للمتوفي بأكثر من صيغة.

دعاء اول شعبان للمتوفي قصير

اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم أرحم أمي وأسكنها فسيح جناتك.

اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لميتنا ذنوبه واجهله من أهل الفردوس.

اللهم اغفر له وبيض وجه، وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم نجينا ونجي أمواتنا من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق.

اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

اللهم اغفر لأبي وارحمه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم عبدك فلان، أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض، اللهم نور له في قبره، وأفسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله.

دعاء اول شعبان 2023/1444 مكتوب للمولود

يعتبر الدعاء للمولود من أجمل العادات التي يقبل عليها المسلمين عند رزقه بمولود ذكر أو أنثى، ويعتبر أشهر دعاء للمولود “اللهم اجعله ذرية صالحة”، كما جاء في كتاب الإمام النووي: “يستحبّ تهنئة المولود له، قال أصحابنا: ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن البصري، أنه علّم إنسانًا التهنئة فقال: قل بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشدّه، ورزقت برّه، لذا سنقدم لكم دعاء اول شعبان 2023/1444 للمولود بأكثر من صيغة.

دعاء اول شعبان للمولود قصير

اللهم اجعله / اجعلها ذرية صالحة في الأرض.

اللهم أعيذ بك وذريته من الشيطان الرجيم.

اللهم إني أسألك للمولود / ة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذّهن.

اللهم أنبت مولودي نباتًا حسنًا، واجعله قرة عيني ولأمه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من الصالحين المتقين.

اللهم اجعل مولودي من المصلحين في الأرض والبارين بوالديهم، وفرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا الله.

اللهم يا معلم موسى وآدم علمه / ا، ويا مفهم سليمان فهمه / ا، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آته الحكمة وفصل الخطاب.

بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم.

اللهمّ اجعله من أوليائك وخاصّتك الّذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا تجعلهم من الذين ضل سعيهم في الدنيا.

اللهم إني أسألك من كل قدر وافق إرادة حاسد. اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن اللهم فرح به نبيك المختار، وأهديه لما تعبد يا غفار اللهم أجعله أوفر حظًا في الدنيا وفي الأخرة اللهم أجعله من حراس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين وألطف به يا كريم.

اللهم أجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

دعاء اول شعبان 2023/1444 مكتوب لجلب الرزق

دعاء اول شعبان 2023/1444 مكتوب لجلب الرزق يريده ملايين المسلمين تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن غرة شهر شعبان 2023، والمقرر إعلانها اليوم بعد المغرب واستطلاع هلال شعبان، وعند الدعاء لجلب الزرق عليك أن تطلب من الله الرزق الحلال الطيب والمباركة فيه، ويعتبر الدعاء من أقرب وأكرم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء” رواه الترمذي وأحمد، وفيما يلي نقدم لكم دعاء اول شعبان 2023/1444 مكتوب لجلب الرزق بأكثر من صيغة.

دعاء اول شعبان لجلب الرزق قصير