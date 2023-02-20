رئيس أركان الجيش الجزائري يبحث مع نظيره القطري التحديات الأمنية بالمنطقة

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الاثنين، الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري.

وبحسب البيان، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين البلدين، حسب موقع "الجزائر الآن".

وهنأ الفريق شنقريحة، دولة قطر على التنظيم المتميز لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي أبهرت العالم وقدمت صورة مشرفة عن دولة قطر.

وقرر الرئيس الجزائري ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي؛ بهدف التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.

ومن بين المشروعات التي سيمولها الرئيس الجزائري تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.